Mujeres que han destacado en la literatura.

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos hablará de las mujeres en la literatura.

El 8 de marzo es mundialmente conocido por ser el Día de la Mujer, actualmente se celebra para reconocer la lucha de las mujeres en todo el mundo por la igualdad en el trabajo y en la sociedad. Este día tiene un origen oscuro, fue ese mismo día pero de 1908 cuando, en medio de revueltas y lucha por derechos sindicales en Estados Unidos, 130 mujeres aproximadamente perdieron la vida en un incendio luego que se declaran en huelga con permanencia en el lugar de trabajo. Ellas buscaban la reducción de horario laboral a 10 horas y un salario igual al de los hombres con los que ejercían actividades homólogas.

Abrirse camino en el mundo de las letras no fue fácil, muchas exponentes del llamado sexto arte tuvieron que escribir sus obras de manera anónima o con pseudónimos masculinos ya sea para que las editoriales publican sus libros o para que fuesen leídas.

Juana de Asbaje es sin duda una de las máximas exponentes de la literatura universal, desde pequeña dio indicios de su amor por el conocimiento, fue así que a sus tres años, a través de engaños obligó a su hermana a que le enseñara leer y escribir. Cuando vivió en casa de su abuelo, dio rienda suelta a su amor por la lectura gracias a la vasta biblioteca que había en el lugar, donde igual aprendió latín en solo veinte sesiones.

Decidió dedicarse a la vida religiosa ya que no deseaba contraer matrimonio, y porque ese estilo de vida le permitirían continuar estudiando.

"Vivir sola... no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros”

Su biblioteca en San Jerónimo tenía más de 4.000 volúmenes gracias a los cuales adquirió conocimientos de teología, astronomía, pintura, lenguas, filosofía,… compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales.

Sus escritos fueron tachados de mundanos, pero hoy en día se le recuerda por su magnífica obra y su capacidad intelectual.

Todos conocemos a su hija, Mary Shelley autora de la célebre obra Frankenstein, pero Shelley no rompió con estereotipos en su época por pura casualidad, tuvo el ejemplo de su madre, la escritora inglesa Mary Wolfcaft.

En su libro Vindicación de los derechos de la mujer, criticaba la educación que se le daba a las mujeres en esa época y consideraba que ésta debía ser igualitaria entre hombres y mujeres. Pidió que se modificarán las leyes a fin de acabar con la subordinación femenina y que se implementara un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita para ambos sexos.

Sin duda alguna una mujer adelantada a su época, ya que en 1700’s era inconcebible considerar que una mujer fuese independiente e igual a un hombre.

La obra más famosa de esta escritora inglesa es Orgullo y Prejuicio publicado en 1816, fue la primer novela que escribió pero eso fue dieciséis años antes de su publicación.

Era una mañana lluviosa de 1797 cuando a las oficinas editoriales de Thomas Cadell Jr. Llegó un manuscrito y una carta anexa, el manuscrito era de una novela llamada Primeras impresiones, y la carta decía algo así como <<… Le estaría muy agradecido si fuera usted tan amable de hacerme saber si está interesado en ella, cuál sería el coste de publicación a riesgo del autor, y cuánto estaría usted dispuesto a pagar por los derechos de autor si, tras su cuidadosa lectura, le diera su aprobación. Si su respuesta fuera alentadora, le enviaré la obra…>>, el remitente era el padre de la autora.

El manuscrito en cuestión fue escrito en tres tomos, autora By a Lady (Por una dama). Thomas Cadell jr. Quien no consideraba a las mujeres escritoras lo suficientemente buenas para ser publicadas por la editorial heredada por su padre, ni siquiera se dignó a leerla y la rechazó de inmediato, incluso ignorando las recomendaciones de su socio, Davies de darle una oportunidad a al manuscrito. No fue sino hasta 1811 que el editor Thomas Egerton leyó otro manuscrito de Austen, Sentido y Sensibilidad, el cual se convirtió en un éxito.