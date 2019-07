Mujeres infieles, ¿por qué lo hacen y cómo evitar ser engañado?

La infidelidad es un problema que se vive día a día en todo el mundo; y aunque hombres y mujeres somos susceptibles a caer en la “tentación” por igual, a continuación te explicamos por qué las mujeres lo hacen.

Si bien para algunos ser infiel puede significar algo que para otros no, el Diccionario de la lengua española lo define como el incumplimiento del compromiso de fidelidad o la falta de ésta; por consiguiente, puede significar la carencia de lealtad o quebrantamiento de la misma hacia cualquier compromiso moral como la religión, la amistad, el matrimonio o cualquier otra relación amorosa o erótica.

Ahora bien, cada pareja es responsable de “acordar” qué es y qué no es un acto de este tipo, pero en cuanto a las razones se refiere existen muchas: no te sientes satisfecho, no crees en la monogamia, se acabó el amor, la rutina, quieres dejar a tu pareja, pero te da miedo estar solo, entre muchas razones más.

Pero si nos dejamos de enredos, existe una sola razón por la que las mujeres son infieles, al menos eso opina la profesora asociada de Sociología en la State University de Missouri, Alicia Walker; es una cuestión de sexo.

“Si queremos que cambien las cosas, es hora de pensar en la posibilidad real de una infidelidad, pero también tener conversaciones más honestas sobre sexo con tu pareja, preferiblemente antes del matrimonio”.

La autora de ‘The Secret Life of the Cheating Wife’ (La vida secreta de la esposa que engaña) confiesa tener la teoría de que las mujeres engañan mucho más a sus parejas que los hombres, además de que son muchos más los casos en los que ellas no son descubiertas.

“Una vez leí en un estudio que el 90% de las personas que engañan a sus parejas nunca dejan la relación [...] También descubrí en otra investigación que un 80% de los mentirosos nunca son pillados, una estadística que se amplía en el caso de las mujeres”.

Walker comparte que existe una alta probabilidad de que las mujeres que engañan sean del tipo: “Mi matrimonio es genial y estoy muy satisfecha”, pues en realidad sí quieren a sus parejas, además están contentas con la relación, pero esto simplemente no es suficiente.

“Muchas mujeres de mi estudio mencionaron no haber tenido una conversación seria sobre sus inquietudes sexuales. Nos adentramos en relaciones románticas y pensamos que el sexo va a ser bueno y funcionar de manera fluida, pero esto no es cierto”.

“Lo mejor para que no haya que recurrir a una tercera persona es mostrarte completamente abierto a lo que tu pareja demanda”.

Luego entonces no se trata sólo del sexo, sino de la comunicación. La gran mayoría de las entrevistadas de la autora aseguraron no querer dejar a su pareja, pero reconocieron sentir asco o vergüenza al abrirse con sus compañeros, por lo que se mostraron interesadas en “tener una cierta variedad en sus parejas sexuales”.

Asimismo, comparte que las mujeres ven en la infidelidad un ejercicio de empoderamiento, pues se sienten amenazadas por los roles y normas sociales que deben de cumplir bajo el paradigma de una relación matrimonial machista.

“Siempre sintieron ser elegidas, en vez de ser ellas que eligen [...] Y luego recurren a páginas de citas en las que por fin son ellas las que toman decisiones”.

¿Entonces, cómo puedo evitar ser engañado por mi pareja? Para Walker la solución es sencilla, si no quieres que tu mujer te sea infiel, hay que practicar muchísimo la atención y la confianza:

“Siempre que estés con tu cónyuge es esencial que pienses tanto en sus necesidades como en las tuyas”, concluye.

