Mujeres "imperfectas" celebran su cuerpo con un desfile

De talla grande, diferentes etnicidades, depiladas o no, con celulitis y sin maquillaje, estas mujeres quieren ayudarte a aceptar tu cuerpo y sentirte empoderada.

Si por algo es famoso el desfile anual de Victoria's Secret es por mostrar a las modelos más importantes en diminutas piezas de lencería; pero también porque cada vez muestra estándares de belleza que no corresponden a la realidad o que no son incluyentes. Por eso, una "guerrilla" de modelos tomó uno de los puntos principales de Nueva York para demostrar que la belleza viene en diferentes tamaños, formas y colores, con un anti-desfile. Bajo el nombre de The Real Catwalk (La Pasarela Real), 20 mujeres de todas las edades, razas y orígenes desfilaron en lencería para mostrar sus cuerpos tal y como son: con celulitis, con unos kilos de más, con piel flácida, depiladas, no depiladas, con o sin maquillaje. https://www.instagram.com/p/BcQnT4BF3nM/ "Estas mujeres desfilarán para TODAS las mujeres para reforzar UN estándar de belleza: SER TÚ. Porque SER TÚ es la definición de belleza", escribió en su cuenta de Instagram la modelo plus size y organizadora del evento, Khrystyana. De acuerdo con la modelo, quien también es una activista del movimiento de aceptación del cuerpo, el objetivo de esta pasarela es hacer que las mujeres se sientan empoderadas y cómodas con su cuerpo. https://www.instagram.com/p/BcTdx4Thp-f/?taken-by=denisemmercedes "Ningún medio debería decirte qué está mal contigo y cómo deberías de cambiarlo. Tu cuerpo sabe qué es lo que necesitas y se merece ser tu amigo más querido", escribió en Instagram. Una de las fotografías que publicó la modelo la mostraba con un par de alas dibujadas y aunque en un inicio se pensó que era una crítica a los ángeles de Victoria's Secret, Khrystyana aseguró que no lo hizo como una declaración, sino como una sugerencia de que "cualquier mujer se puede sentir como un ángel de ensueño de la vida real". https://www.instagram.com/p/BcV8JZkFMtT/?taken-by=khrystyana Ella no es la única que ha utilizado las alas para señalar que las mujeres son bellas sin importar su talla. Días antes del desfile de Victoria's Secret, Ashley Graham, la primera modelo plus size en aparecer en la portada de Sports Illustrated.