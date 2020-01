Mujeres del zodiaco que no necesitan NOVIO para ser felices

Bien dicen que ‘de todo hay en la viña del Señor’ y así como hay signos del zodiaco que son súper románticos y no pueden ‘vivir’ sin una pareja, hay otros 100% independientes que así como disfrutan de estar en una relación, disfrutan estar solos y enfocarse en sí mismos, por ejemplo, las mujeres que te enlistamos a continuación, ellas no necesitan novio para ser felices. ¡No digas que no te lo advertimos!

Estas mujeres del zodiaco podrán ser tiernas, sensibles y cariñosas, pero saben que es preferible estar solas que mal acompañadas, así que no dejarán que cualquier patán intente tocar su puerta.

Aries

Las mujeres de Aries son super independientes y empoderadas, no necesitan de la compañía de un hombre (o pareja en general) para sentirse plenas y felices, de hecho, prefieren divertirse y vivir su vida que estar obsesionadas por un hombre que apenas y les brinda la atención necesaria.

Leo

Todos conocemos a Leo, le fascina ser el centro de atención y si su pareja no está dispuesta a invertir tiempo en ella, ella simplemente no perderá su tiempo. Además, es un poco complicado que los galanes le sigan el ritmo; es una mujer súper confiada y segura de sí misma.

Acuario

Acuario no está dispuesta a ‘atarse’ por alguien que no valga la pena; sacrificará su libertad únicamente por alguien que la vuelva completamente loca. Se trata de mujeres atractivas y súper codiciadas, además son carismáticas, creativas e inteligentes. Definitivamente un partidazo en el que no cualquiera da la talla.

Piscis

Si bien Piscis es súper sensible y romántica, se trata de un signo del zodiaco introvertido que nunca invertirá su tiempo en encontrar el amor. Le fascina la idea de encontrar al hombre ideal, pero en realidad disfruta demasiado su soltería y no le importa descansar de los hombres y darse tiempo para estar a solas.

