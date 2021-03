Mujeres de 55 años: Los mejores tips para tener el cabello largo

Esta gran pregunta se hace a menudo cuando las mujeres llegan a la mediana edad, ¿puedo llevar el pelo largo? ¡La respuesta es sí! ¡Definitivamente! La clave del cabello largo para mujeres de 55 años es qué tan saludable es su cabello.

No importa el color: morena, rubia, castaña ... Realmente creo que incluso el cabello largo gris o blanco puede ser igualmente elegante y muy juvenil. No creas que debido a que se están asentando las canas o que has alcanzado cierta edad debes cortarte los mechones.

Celebridades de mediana edad lucen varios estilos de cabello largo

En La Verdad Noticias, te traemos algunos consejos esenciales de los expertos en cabello sobre como tener y mantener una cabellera larga saludable y que cause envidia para las mujeres de 55 años.

El cabello largo necesita cortes regulares

Aunque su cabello ya sea largo, es importante cortarlo regularmente para mantener las puntas saludables. Lo mismo ocurre con los recortes regulares a medida que crece el cabello.

Solo asegúrese de informar a su peluquero que está aumentando de longitud para evitar cualquier sorpresa desagradable con las tijeras. Mantén el corte más en el lado clásico. Los cortes de una longitud funcionan mejor en el cabello largo después de cierta edad.

Cortes de cabello regulares lo mantienen saludable

La graduación alrededor de las áreas frontales ciertamente puede suavizar la cara, pero trate de evitar las capas gruesas si es posible y ciertamente evite los flequillos (pero si quiere darles una oportunidad, cheque los mejores estilos de fleco para mediana edad).

Una cara joven puede llevar cualquier longitud de flequillo, pero a medida que maduramos, es mejor disolver estos flequillos en una longitud graduada que se suaviza para ocultar rasgos de envejecimiento.

El cabello largo para mujeres mayores de 50 años puede ser de cualquier longitud que se pueda atar con éxito. Por ejemplo, un bob de longitud media también podría caer en esta categoría.

Estilos de cabello largo para mujeres de 55 años

De hecho, encontrará que el cabello largo es extremadamente versátil y posiblemente más fácil de cuidar que cualquier corte de cabello en capas de longitud media, y las variaciones pueden agregar mucho sabor a su vida.

Una coleta simple y baja es muy elegante para cualquier ocasión, especialmente en la oficina o en casa, ya que la cara no tiene pelo. Úselo ajustado o con un poco de volumen agregado.

Un simple giro con un clip es un peinado de 5 minutos que siempre permanece elegante. Una trenza larga está muy “a la moda”, pero el truco aquí es mantener el cabello perfectamente arreglado o simplemente llevarlo bellamente acondicionado y libre.

Los peinados sencillos son ideales para mujeres de mediana edad con cabello largo

Considere el color del cabello y su mantenimiento

Cuanto más largo, más mantenimiento se requiere en el color. Evite a toda costa que vuelva a crecer el blanco o el gris, especialmente si decide abandonar el color por completo.

Hay muchos champús de color disponibles sin peróxido, que es una manera maravillosa de dar color sin agregarlo permanentemente. Sin embargo, estos no cubrirán lo blanco, pero brindarán un hermoso tono de color a las morenas, pelirrojas y también a las rubias.

Tratamientos de color son ideales para las mujeres con cabello largo

No olvide tomar vitaminas

Hay ciertos alimentos que aportan vitaminas para fortalecer el cabello y ayudar a su crecimiento, que se pueden conseguir fácilmente en el supermercado que visita todos los días.

Después de todo, es cierto, ¡eres lo que comes! Estas son algunas de las vitaminas más importantes para mantener la salud del cabello en mujeres de 55 años que ahora enfrentan condiciones como la menopausia y más cambios hormonales.

Zinc : las semillas de calabaza y el cordero son fuentes no solo de zinc, sino también de selenio, niacina y vitamina B 12.

: las semillas de calabaza y el cordero son fuentes no solo de zinc, sino también de selenio, niacina y vitamina B 12. Vitamina C : fresas, naranjas, verduras de hoja verde

: fresas, naranjas, verduras de hoja verde Vitamina D : atún, salmón, leche de soja y cereales.

: atún, salmón, leche de soja y cereales. Hierro : el perejil, el brócoli y las espinacas son excelentes fuentes de hierro.

: el perejil, el brócoli y las espinacas son excelentes fuentes de hierro. Complejo B: maní, pescado, pollo, yogur, champiñones, aguacate y camote

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.