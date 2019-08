Mujer pide divorcio porque su esposo es demasiado PERFECTO

No hay forma de definir al hombre perfecto, pues aquello que a ti te parece atractivo, tal vez no lo sea para otra persona, no obstante, hay ciertas características que las mujeres aprecian en un hombre: amable, detallista, respetuoso, cariñoso, romántico, entre otros; y aunque tal vez te gustaría tener uno así en casa, para esta mujer de Emiratos Árabes Unidos se convirtió en todo un infierno.

De acuerdo con la prensa árabe, una mujer decidió solicitar el divorcio ante la corte Sharina, en Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) simplemente porque ya no podía soportar a su esposo “perfecto”.

El hombre cocinaba, aseaba la casa y pasaba muchísimo tiempo con su esposa; digamos que tenía demasiadas atenciones y fue algo que ella no pudo soportar, de hecho, según declaró la mujer, se sentía “asfixiada” y tanto trato amable terminó por abrumarla.

“Añoro un día de disputa pero parece imposible con un esposo romántico que siempre me perdona y me colma de regalos. Necesito una verdadera discusión, no esta vida de obediencia”.

Aunque agrega que “nunca me gritó ni me rechazó”, su vida se convirtió en una tortura, pues aún cuando ella quería discutir, él simplemente hacía todo lo posible por tenerla contenta. De hecho, hubo una ocasión en la que ella se quejó de que el hombre estaba aumentando de peso, así que este se sometió a una estricta dieta y rutina de ejercicio para quedar en forma; lamentablemente terminó con la pierna fracturada y una demanda de divorcio.

Por su parte, el hombre declaró que no se puede juzgar a un matrimonio por el primer año juntos, así que solicitó a la corte convencer a su mujer de retirar la demanda. En respuesta, el caso de la pareja se aplazó, con el objetivo de darles la oportunidad de reconciliación.

“No es justo juzgar un matrimonio con base en el primer año, todo el mundo aprende de sus errores”, concluyó el devoto hombre.

