Muertes en mujeres por consumo de alcohol va en aumento ¡conoce la razón!

Un estudio reciente de los Institutos Nacionales de Salud reveló que mientras los hombres continúan muriendo a tasas generales más altas por el alcohol, las tasas de muerte relacionadas con el alcohol aumentaron en un 85% para las mujeres entre 1999 y 2017, en comparación con aumento del 35% de los hombres durante ese período, te contamos más acerca del estudio.

Estudio de muertes de mujeres por alcohol

Los investigadores encontraron que las tasas de muerte relacionadas con el alcohol en las mujeres eran más altas entre las edades de 55 a 64 años, seguido de cerca por aquellos de 45 a 54 años.

De 2006 a 2014, las mujeres de 45 a 54 años también representaron la tasa más alta de visitas a la sala de emergencias relacionadas con el alcohol. Y en un nivel más amplio, mientras que las tasas de consumo de alcohol y borracheras están aumentando entre las mujeres de casi todas las edades, los aumentos entre 2000 y 2016 fueron mayores para las de 50 años o más.

Si bien esto es claramente una crisis, no es algo de lo que se hable abiertamente, y los expertos en adicciones están de acuerdo en que debe cambiar. El psiquiatra y especialista en adicciones Michael Genovese, director médico de Acadia Healthcare dice que está tan arraigado en nuestra cultura que debido a que el alcohol es legal, no es un problema tan grande. Pero cualquier exceso se convierte en un problema, lo legal no es lo mismo que saludable.

Razones de abuso del alcohol por mujeres

Los expertos también creen que las crecientes tasas de mortalidad por alcohol en las mujeres mayores pueden tener que ver con las formas en que los roles de género han cambiado en los últimos 50 años. Si hablamos de las edades de 55 a 64, esa es la generación del baby boom: estas son las mujeres que fueron pioneras en la igualdad en el lugar de trabajo.

A medida que ganaban igualdad en el lugar de trabajo, posiblemente, participaban en las mismas actividades que los hombres, que con frecuencia incluían más alcohol. El mismo tipo de pensamiento podría aplicarse al grupo de edad de 45 a 54 años.

Para aquellos que habitualmente recurren al alcohol como mecanismo de supervivencia, el problema a veces puede crecer como una bola de nieve en la mediana edad, cuando los matrimonios pueden comenzar a disolverse, los hijos pueden comenzar a mudarse y las carreras pueden comenzar a ralentizarse. Ahí es cuando el consumo de alcohol se intensifica para muchas mujeres.

Mujeres abusan del alcohol durante la menopausia

Los cambios hormonales durante la perimenopausia y la menopausia también pueden conducir a la depresión, lo que puede hacer que algunas mujeres se tranquilicen con el alcohol. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrir depresión que los hombres, y ese número está aumentando. No ayuda que el alcohol a menudo se comercialice entre las mujeres en los mismos lugares a los que van para cuidar su salud física y mental.

A pesar del hecho de que muchas mujeres mayores de 45 años se ven afectadas por los trastornos por consumo de alcohol, a menudo no se las representa ni se las incluye en las conversaciones sociales sobre el abuso del alcohol, una realidad que podría impedirles recibir el tratamiento que necesitan.

También hay muchos conceptos erróneos en torno a la recuperación que aún persisten desde décadas pasadas. Incluso cuando una mujer toma la decisión de buscar ayuda para un trastorno por consumo de alcohol, los sistemas de recuperación actuales no suelen estar diseñados para satisfacer sus necesidades.

Ayuda a mujeres por abuso del alcohol

Las mujeres de mediana edad que optan por asistir a un programa de 12 pasos también pueden encontrar que el proceso no les resuena. Tome AA, por ejemplo, que fue fundada por dos hombres en la década de 1930 y no se ha actualizado mucho desde entonces. El mensaje a menudo es admitir que eres impotente ante el alcohol, pero muchas mujeres han tenido problemas para empezar a ganar poder y eso es una gran parte de su problema.

Las deficiencias de los modelos de tratamiento existentes para el trastorno por consumo de alcohol son lo que impulsó a Whitaker a crear Tempest, una “escuela de sobriedad en línea” que brinda a las mujeres y otras comunidades marginadas la educación, las herramientas y el apoyo comunitario necesarios para dejar de beber.