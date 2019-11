Muere Patrick-Louis Vuitton, custodio de la empresa marroquinera de lujo

Patrick-Louis Vuitton se unió a la compañía familiar en 1973, cuando apenas tenía 22 años; él quería ser veterinario, pero su abuela le suplicó que continuara con el legado de la firma. Hasta el día de ayer, llevaba el cargo de Jefe de órdenes Especiales y hoy nos toca decirle adiós a uno de los más grandes en la industria de la moda.

La lamentable noticia se compartió la mañana de ayer 6 de noviembre, a través de la cuenta de Instagram de Louis Vuitton.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Patrick-Louis Vuitton. Todos nuestros pensamientos están dirigidos a su familia, en particular a sus hijos Pierre-Louis y Benoît-Louis, quienes trabajan a nuestro lado, así como a sus nietos”.

Patrick se sumó a las filas de la empresa de marroquinería de lujo como carpintero artesano tras el fallecimiento de su abuelo Gaston-Louis Vuitton y su expertise estaba enfocada en crear los famosos ‘trunks’ (maleteros) que caracterizan a la marca especializada en artículos de viaje.

No obstante, de acuerdo con lo revelado por el heredero de la firma en una entrevista reciente con el sitio Savoir Flair, él nunca pensó dedicarse al mundo de la dinastía construida por su familia.

“Esto nunca fue lo que quería hacer, solo quería ser veterinario, pero mi abuela, que en paz descanse, fue la persona más importante para mí en el mundo. Me sentó un día y me suplicó que continuara con el legado de Louis Vuitton. No podía decirle que no a una mujer tan encantadora como ella y tuve que dejar a un lado mis sueños”, reveló el empresario.

Te puede interesar: Zac Posen se despide de las pasarelas y clausura su firma ‘House of Z’

Muere Patrick-Louis Vuitton, custodio de la empresa marroquinera de lujo

A pesar de ello, tras una larga trayectoria de 46 años, Patrick-Louis logró cuidar de la empresa de su tatarabuelo y ahora será el turno de sus hijos, Pierre-Louis y Benoît-Louis, mantener el legado.

Por su parte, Benoît compartió una emotiva despedida en su cuenta de instagram, acompañada de una fotografía en la que se ve a Patrick dándole un beso en la mejilla a su hijo.

"Adiós, fue la única y última palabra que me dijo la semana pasada... Adiós papá... te amo".

Únete a nosotros en Instagram