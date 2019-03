Motivos para no sentirte mal por salir con más de una persona.

Muchas personas en la atualidad salen con no una, puede ser con dos otres o más, pero no significa que este, sino que simplemente no tienes ganas de exclusividad, ni de compartir tu tiempo y espacio de manera más formal.

Estos son algunos motivos por los que no debes sentirte culpable por salir con más de una persona ¡Te puede interesar!

Puede ser que moralmente, sean juzgadas por salir con varias personas al mismo tiempo, ya que, según las creencias, significa que no guardas un respeto a una sola persona. Pero la verdad es que no tiene nada de malo porque solamente estás conociendo y no guardas algo formal con alguna de ellas.

No tienes porqué preocuparte si sales a conocer, probar cosas diferentes no tiene de malo y tú eres libre lo que tu quieras, es por esto que decimos algunos motivos para que no te sientas mal.

-No estás con nadie formalmente

No tienes una relación formal, por lo que no le eres infiel a nadie y no tienes una pareja que no esté de acuerdo con que salgas con otras personas.

-No buscas una relación estable

Si quieres conocer a muchas personas está bien, lo que quiere decir que no eres conformista al quedarte con la primera persona que te guiña el ojo, no está mal que salgas con diferentes pretendientes, porque no buscas nada formal y seguramente ellos tampoco.

-Buscas en la persona indicada

Te das la oportunidad de tratar con seres extremadamente distintos y así, vas entiendo qué es lo que te gusta de alguien y qué no, tu muy bien sabes que cuando llegue la persona indicada darñas todo por ella.

-Aprendes cosas nuevas

Salir con más de una persona puede ser un otivo para conocer diferentes cosas nuevas, ya que con cada una es una experiencia, tanto en aventuras, en emociones, incluso en el sexo.

-Te diviertes

Conoces gustos de todo y eso te permite conocer miles de lugares y hacer diferentes actividades, te gusta, la pasas bien y te diviertes.

-No te estancas

Aprendes a no aferrarte a una persona, no te clavas con quien te gustó primero, sino que buscas más alternativas. No sólo te gusta uno, puedes tener ojos para varios más y no está mal.

-Nada serio

Tú la pasas bien y ellos también, todo está claro desde el principio y no se prestan para malos entendidos.

-No te quedas sin plan el fin de semana

No hay fin en el que te la pases aburrida o sin una cita, tienes opciones para escoger y haces lo que más se te apetece.