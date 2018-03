Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Moschi es la perrita con la lengua más larga del mundo. Los perritos son los más fieles amigos del hombre. Siempre están ahí cuando más los necesitas y cuando no, también lo están. Y así como las personas, los perritos también tienen su carácter y también SON famosos. Pues o son mascotas de alguna celebridad o han roto algún récord como el caso de Moschi.

Meet Mochi! The adorable pup with the world’s longest tongue on a dog > https://t.co/97YO84LNtq #GWRAnimals #WorldAnimalDay pic.twitter.com/w7UmZZfwCr