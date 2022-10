Morbillivirus felino, el peligroso virus que podría contagiarte tu gato

Los gatos son uno de los animales de compañía más comunes en el mundo, sin embargo, de acuerdo con los últimos estudios, pueden poner en riesgo la vida humana al transmitir una enfermedad muy peligrosa.

Por medio de su orina, los mininos domesticados pueden contagiar el morbillivirus felino o FeMV; un virus zoonótico similar al Nipah.

En La Verdad Noticias te compartimos todo sobre esta enfermedad que te puede contagiar tu gato.

¿Qué virus me puede contagiar mi gato?

La orina de los gatos transmite este virus.

Los gatos son animales que muchos domestican para tenerlos de compañía, en especial porque no requieren de mucha atención ya que suelen ser muy independientes.

Sin embargo, tenerlos de mascotas puede representar un riesgo para la salud humana; de acuerdo con los últimos estudios de la Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un grupo de científicos estudió el virus que provoca una enfermedad renal crónica en felinos, el cual podría infectar a seres humanos.

Se trata del morbillivirus felino o FeMV, un microbio de la familia de los morbillivirus, que es la misma del sarampión humano; este se puede contagiar por medio de la orina del animal infectado.

Este virus fue detectado por primera vez en gatos callejeros en Hong Kong, desde hace una década, y se ha propagado rápidamente en animales de compañía de Asia y Europa. De acuerdo con los expertos, el FeMV se ha reportado en Estados Unidos desde 2016.

Al ser perteneciente de la familia del Sarampión, las personas vacunadas contra esta enfermedad tienen una alta probabilidad de protección; sin embargo, al erradicarla podría presentar una oportunidad evolutiva para que otros morbillivirus busquen nuevos huéspedes no inoculadas.

¿Cómo saber si mi gato tiene una enfermedad renal?

Síntomas de una enfermedad renal en gatos.

Como se mencionó anteriormente, este virus se propaga desde animales con una enfermedad renal detonada por este patógeno.

En su mayoría, los gatos infectados pueden presentar síntomas como:

El gato bebe mucha agua y orina más de lo normal.

No quiere comer.

Pérdida de peso sin explicación.

Deshidratación.

Cansancio.

Pelaje sin brillo.

Vómitos.

Sin embargo, no todos los problemas renales de los gatos son causados por este virus; se recomienda acudir al veterinario ante alguno de estos síntomas.

