Montserrat Oliver te enseña a portar un outfit con jeans sin que se vea informal. (Foto cortesía L'Beauté)

Montserrat Oliver es una de las conductoras de entretenimiento más famosas en México y en otras partes del mundo, y es que no solo solo su talento la acompaña, sino que su originalidad, carisma y sus outfits siempre están presentes. Este último es una de las cosas que no pueden pasar desapercibidas, tal como este look con jeans, botas y blusa blanca.

Outfit de Montserrat

Así es, si eres amante de los outfits que llevan jeans y botas pero a veces te detienes porque suele lucir un poco informal, sin duda alguna al emplear esta blusa en color blanco ya no te preocupes tanto puesto que le da un toque más serio pero a la vez fresco y casual.

Por ello si estás en la búsqueda de algún outfit que no sea tan serio pero que a la vez te haga ver sofisticada, sin duda alguna esta combinación que llevó a cabo Monserrat Olivier te fascinará, más porque luce súper cómodo y seguramente hará que lleves esos jeans que tanto amas pero que a veces no usas por temor a que no te veas tan seria en tu vestimenta.

Outfit de Monserrat con jeans

Cabe mencionar que este outfit que compartió la pareja de la modelo Yaya Kosikova, en su cuenta de Instagram, lo dio a conocer cuando fue el día del perro. La publicación, en donde se le puede apreciar en compañía de su mejor amigo, quien la observa detalladamente, viene acompañada del mensaje “¡Feliz día nacional de mascotas!”.

Sin duda alguna esta es una gran imagen, no solo por el gran momento que están viviendo y del mensaje que la conductora quiere dar a conocer, sino que también por la inigualable idea que nos ha dado para portar un excelente outfit con jeans sin que se vea informal, esto gracias a la blusa en color blanco.