Mónica B. Brozon, autora de una saga realmente memorable

Esta saga que ha sido lanzada a través de Editorial Océano, te ofrece la posibilidad de lograr una conexión muy especial con estos personajes, a la par que despierta en el lector muchísima nostalgia, haciendo que pronto se encariñe con los protagonistas en cada uno de los tres ejemplares.

Gracias a la amabilidad de la gente de Editorial Océano tuvimos la oportunidad de entrevistar a su autora, Mónica B Brozon, quien de propia voz compartió con nosotros detalles interesantes de la trilogía.

Mónica quiso hacer algo que no tuviera nada que ver con las sagas fantásticas que saturan el mercado.



¿De dónde surgió la inspiración para crear estos personajes tan hermosos?

Viendo tantas sagas que existen, muchas que se importan, mientras aquí cuando yo escribí esta trilogía pues todavía mis colegas mexicanos no habían empezado con las suyas – lo hicieron después Antonio Malpica y Jaime Alfonso Sandoval– entonces mi idea era como darle la vuelta a estas sagas tradicionales donde existe de una manera muy marcada un elemento fantástico, como ‘El Señor de los Anillos’, que tiene mundos alternativos y trolls y gnomos, etcétera; o Harry Potter, donde magos y la magia son el ingrediente principal de la saga.

¿Qué te llevó a incluir algunas partes duras?

La idea era mostrar diversos escenarios del país y que fuera una historia con la que, como bien dices, pudieran identificarse los niños muy claramente con el tipo de lenguaje, con el tipo de escenario, con los ambientes distintos que se viven, con los personajes que trato tengan ese sabor muy nacional.

Mónica es también una lectora voraz, que siempre trata de estar actualizada.

¿Sentiste desde el principio que esta saga sería una buena idea?

En este caso la idea me parecía buena porque era algo que no se había hecho en México, así como tal. El personaje es curioso como cuando uno escribe en primera persona, que es este caso pues la historia se cuenta toda a través de José Juan. Conforme vas escribiendo, escribiendo, escribiendo llegas a conocerlo muy bien porque, aunque no eres tú, de alguna manera sí eres.

¿Cómo decidiste trabajar el rol de los personajes secundarios?

Si bien J.J. es quien lleva las riendas de la historia, siempre es importante rodearlo de personajes que le permitan de algún modo cumplir con su cometido. La historia también tiene que ver un poco con el camino del héroe, que es aquello que te enseñan cuando vas a la escuela: esta trama que tiene ciertas cosas en común, justamente un personaje que sacas de su entorno y tiene que llegar a cierto punto y se enfrenta con varios predicamentos a lo largo de la historia. Al principio uno quisiera hacerle un camino amable, pero esto no es divertido para nadie. Mi idea fue “pues voy a meter a este pobre niño en todos los problemas que pueda, para que pueda sortearlos y para que llegue a fin de cuentas bien a su destino.”

Ricardo D. Pat