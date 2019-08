Modelo se casó con su perro y las redes colapsaron

La conocida famosa Elizabeth Hoad tiene 49 años y tomó la maravillosa decisión de compartir su vida junto a la de su mascota Logan, con quien normalmente pasa gran parte de su tiempo.

De acuerdo a lo que dio a conocer el portal de información el periódico; tuvo 4 compromisos en los cuales falló rotundamente, en los 80's se rodeó de famosos tales como el golfista Seve Ballesteros o el piloto de Fórmula Uno James Hunt, pero con ninguno tuvo éxito. Eso sin contar las 221 citas fallidas. Hoy por hoy, encontró el aor en su mejor amigo, en su fiel mascota Logan, quien tiene 6 años y es de la raza golden retriever.

"No soy la única. Normalmente quedo con amigos para salir de viaje con nuestros perros, y como no trabajo de momento y siempre paso tiempo con Logan, mis amigos me dijeron; ¿por qué no te casas con él? Y así lo he hecho, comentó.

Alison Hammond fue quien ofició la ceremonia de compromiso entre la modelo y su mascota.

El vestido que Elizabeth llevaba puesto era fantástico para la ocasión, fue de gala con corte a las rodillas, llevaba puestos unos guantes blancos con detalles en encaje y un arreglo en el cabello mientras éste lucía suelto.

Sus votos fueron: "Prometo sacarte a pasear cada día y todo lo que tengo en mi armario para perros es tuyo".

Anunció a nivel internacional que en ese momento renunciaba a todo tipo de hombre si de amor se trataba; además contó la historia de ella y el can, respecto a la manera en que los unió como pareja; pues estaba devastada tras la muerte de su mascota, cuando halló a Logan, "Él me salvó y yo le salvé a él".

"Debo de ser yo, no sé... Los hombres mayores quieren a mujeres más jóvenes, y los hombres más jóvenes buscan mujeres mayores. Tengo un hijo de 25 años y chicos de esa edad me invitan a salir, pero eso no está bien".

Meanwhile on daytime TV... pic.twitter.com/Barx6AQeYX — This Morning (@thismorning) July 30, 2019

La modelo fue vista por miles de espectadores que disfrutaron de la romántica escena en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter.

