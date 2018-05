Mitos y verdades que necesitas conocer del semen

Existen muchísimos mitos sobre todo lo relacionado al sexo y los mitos sobre el semen no son una excepción.

El semen posee un gran número de minerales, vitaminas, calcio, proteínas y antioxidantes junto con los espermatozoides.

Te dejamos los mitos y verdades que necesitas conocer sobre el semen:

El antidepresivo

Es un poderoso antidepresivo, afirma la revista New Scientist, que cita un estudio realizado en la State University of New York, que dividió a 293 mujeres en 5 grupos dependiendo de la frecuencia con que sus parejas usaban preservativo. Las que estaban más expuestas al semen fueron las menos deprimidas.

Hidrata la piel

El semen lleva utilizándose como hidratante desde hace más de 3 mil años y hoy en día puedes encontrar cremas faciales como este ingrediente. Los expertos dicen que lo mejor es aplicarlo directamente sobre la piel.

Tiene diferentes sabores

Generalmente tiene un sabor alcalino, pero conforme el hombre va comiendo durante el día cambia. Cuando come cosas dulces o frutas la cantidad de azúcar en el semen es mayor, lo que modificará el sabor. Según su dieta el sabor cambiará.

Puedo contraer enfermedades al tragarlo

En caso de que el hombre tenga una enfermedad sexual, puede transmitirla ya que el semen está contaminado y es factible contraer una enfermedad sexual como VIH o Clamidia. Está demostrado que se transmite enfermedades a través del sexo oral por ingerirlo.

El semen es tóxico

No hay evidencia científica sobre la toxicidad del semen. Lo que sí puede ocurrir es que algunos de sus componentes producen alergia en algunas personas. No solo cuando se ingiere, sino también cuando se coloca sobre la piel.