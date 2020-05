Mitos y realidades en el ejercicio para mujeres ¡No lo vas a creer!

En el ejercicio para mujeres hay muchos mitos y realidades, por ejemplo que si cargan demasiado peso podrán desarrollar la masa muscular como hombre, cuando científicamente es imposible que esto pase, ya que hormonalmente la mujer no libera mucha testosterona como ellos los hacen; este y otros aquí te los diremos.

Sí, el ejercicio para mujeres es fenomenal, sin embargo, y con el paso del tiempo, se difunden mitos y realidades en este ambiente o en la sociedad de manera general. Así que comencemos con estos para que tengas un panoroma más amplio y claro sobre estos que se han impregnado con mucha fuerza.

Muchas abdominales y bajas de peso

Te han contado que si haces muchas abdominales lucirás un abdomen impresionante eso en realidad es un mito, ya que no puedes perder grasa de un lugar localizado por que a la hora de hacer ejercicio activas todo el cuerpo, para perder la grasa abdominal deberás tener una buena alimentación y realizar muchas actividades aeróbicas y ejercicios que te ayuden a fortalecer tus músculos.

Mitos y realidades en el ejercicio para mujeres ¡No lo vas a creer! (Foto cortesía ComputerHoy)

Sentadillas

Una gran realidad acerca de las famosas sentadillas, es que al realizarlas repetidamente te ayudan a fortalecer todo el cuerpo desde el abdomen, glúteo y piernas y si a esto lea agregas los desplantes los cuales los puedes realizar en tu casa en un espacio abierto, desplazando tu pierna hacia atrás, inclinándola hasta tocar el piso con tu pierna, te podría ayudar a lucir un cuerpo increíble después de esta cuarentena.

No hay edad para el ejercicio

Otro gran mito es de que ya no tienes edad para hacer ejercicio, aquí te decimos que lo que los entrenadores recomiendan es que el cuerpo no deje de recibir estímulos porque cuando pasa esto, posiblemente puedas padecer enfermedades degenerativas como lo son la diabetes, la presión, osteoporosis, colesterol alto, entre otras, así que en esta cuarentena no hay excusa para dejar de ejercitarnos.