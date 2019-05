Mitos sobre la leche materna

Para la Consultora certificada en lactancia materna, Gema Ruiz Espinoza, la leche materna es "el mejor alimento para los bebés”, por lo cual se tiene que dar minimo dos años leche materna y 6 meses lactancia exclusiva.

La leche materna disminuye la probabilidad de prevenir diabetes, hipertensión y obesidad en la edad adulta, así como el cáncer, las enfermedades más comunes en los bebes como diarrea, enfermedades respiratorias, de los oídos.

Pero existen ciertos mitos que rodean el tema de “la lactancia materna”, y que la especialista del banco de leche del hospital de Playa del Carmen aclaró que no son ciertas.

Gema Ruiz Espinoza, Consultora certificada en lactancia materna

“Hay muchos mitos de la leche materna que tenemos que ir quitando porque estos mitos lo único que hacen es frenar las lactancias exitosas, que son mitos que no tiene fundamentos”, dijo.

La leche no sirve después de seis meses

Uno de los mitos más comunes que utilizan las madres jóvenes cuando dan pecho a sus bebés son: que la leche no sirve después de los seis meses, por lo cual se tiene que desechar debido que se vuelve agua, eso es totalmente un mito, la leche materna siempre tiene nutrientes, vitaminas, complejo B, vitamina A, Minerales, Carbohidratos, Grasas que le ayuda al bebé a su buen crecimiento, que ganen peso y que sean niños sanos. La leche materna si tiene gran cantidad de agua a partir de los quince días, pero esta agua es indispensable para tener a los bebes bien hidratados porque fisiológicamente es normal que los bebes pierdan agua.

¿No se pude tomar medicamentos en la lactancia?

Otro mitos muy comentado en las mamás que lactan es que si esta tomando algún medicamento tiene que dejar de amamantar y esto es muy común y frena las lactancias. La Consultora certificada en lactancia materna, platicó a La Verdad que la mayoría de los medicamentos son compatibles con la leche materna, por lo que no hay necesidad de frenarla, el 90 porciento de los antibióticos son seguros para la lactancia. Pero para brindar mayor seguridad en las mamás existe una pagina de internet que se llama www.e-lactancia.org autorizada por pediatras y farmacéuticos donde se actualiza diariamente, ahí se presenta mediante una semaforización si un medicamento es seguro o no para lactar.

¿Se puede tomar alcohol durante la lactancia materna?

La cerveza no ayuda a producir más leche y si es un mito muy importante de quitar, porque la cerveza que contiene alcohol puede causar efectos inesperado, el alcohol hace que se disminuya la producción de leche, además de que pasa por la leche materna y puede causar estragos en el bebé, puede llegar a deprimirlo a nivel fisiológico y eso hace prologando su sueño mas de lo que debería, por lo que seria difícil despertarlo y puede provocar la muerte de cuna.

¿Las mujeres de pechos más grandes generan más leche?

Gema Ruiz Espinoza, desmintió que las mujeres de senos más grandes generen más leche que las de pechos mas pequeños, debido que la glándula mamaria es la misma en todas las mujeres, lo que provoca el tamaño es la grasa del seno y eso no tiene nada que ver con la producción de leche materna.

Hay algunas mamás con pechos grandes que pudieran almacenar más, pero no quiere decir que tenga más leche que las mamas de pechos pequeños, solamente el 1 porciento de las mujeres no podrían amamantar por razones de nacimiento que no tuvieran la glándula mamaria.

Las mujeres con implantes si pueden dar pecho a los bebes

Hay mujeres que se cuestionan si pueden dar pecho a los bebés aun teniendo implantes, esto es cierto siempre y cuando al momento de operarse los senos los conductos que hacen que pase la leche de la glándula y que salga del pezón no sean cortados en la cirugía de aumento de busto.

Cabe señalar que la leche humana también previene en la madre diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de ovario, el cáncer de mama y la diabetes, obesidad, hipertensión, osteoporosis y se previenen solo con el hecho de estar amamantando.

En el banco de leche de Playa del Carmen en Quintana Roo se hacen dos o tres veces por semana recolección de leche materna, al mes se reciben entre 30 y 40 litros de leche materna, se ha aumentado mucho la cantidad de leche en comparación del año pasado y cada vez más crece el número de mamás donadoras.

Actualmente se cuenta con 40 donadoras cada mes, se tienen alrededor de 20 bebés al mes que reciben la donación por lo que la terapia intensiva neonatal esta cubierta al 100 porciento de leche materna y eso hace que los bebes salgan más rápida de la terapia.