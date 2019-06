Mitos sobre la Princesa Diana que en realidad sucedieron

La Princesa Diana pasó de ser una chica común y corriente, a esposa del Príncipe heredero del trono británico y la mayor estrella internacional ante la prensa, y aunque aparentaba ser la viva imagen de un cuento de hadas, en realidad su vida estuvo llena de tragedias, mismas que se convirtieron en mitos y que a continuación te desvelamos.

Nunca estuvo enamorada del Príncipe Carlos

Aunque parecía estar profundamente enamorada, en realidad Diana ni siquiera tuvo el tiempo de tomarle cariño al Príncipe de Gales, pues además de que tan sólo se vieron en 13 ocasiones antes de la boda, se enteró de las infidelidades de su esposo desde el comienzo de su relación.

"Me sedujo con su labia. Era como un mal arrebato, estaba encima de mí y pensé 'ufff' [...] Al principio me llamaba durante una semana y luego no me habló durante tres semanas", llegó a confesar la propia Lady Di durante una de sus entrevistas.

Irrigaciones de colón por culpa de la bulimia

Una de las revelaciones que más impactó fue la que hizo el mayordomo de Lady Di, Paul Burrel, cuando reconoció que llegó a acompañar a la Princesa de Gales a hacerse irrigaciones de colon para continuar luciendo “delgada y saludable”.

El trauma de sus hijos

El Príncipe Harry llegó a reconocer que la prensa perseguía a su madre “como una jauría de perros”, sin embargo, también confesó haber vivido “en el caos total” luego del accidente que le arrebatara la vida. Gracias a documentales como “Diana, in her own words”, hoy podemos conocer sobre la depresión y el “trauma” que atravesaron los Príncipes luego del fallecimiento de su madre.

Diana temía que la asesinaran

La Princesa Diana vivía aterrada pensando en que en cualquier momento alguien del Palacio podría atentar contra su vida:"Hoy estoy aquí sentada ante mi mesa, en octubre, deseando que alguien me abrace y me dé coraje para permanecer fuerte y mantener la cabeza alta. Esta particular fase de mi vida es la más peligrosa. Mi marido planea un accidente en mi coche, un fallo de los frenos y una seria herida en la cabeza para dejar el camino libre para contraer matrimonio", escribió en una de las cartas que le envió a su mayordomo.

El vehículo de su accidente estaba en mal estado

Uno de los diferente libros sobre la vida de Diana reveló que el Mercedes S280 en el que viajaba la Princesa junto a su novio la noche en la que perdió la vida, había sufrido un accidente anteriormente y lo mecánicos recomendaron que fuera apartado de circulación, no obstante, fue “reparado” y concedido a la Princesa.

El peor día de su vida

"Es horrible tener que fingir una vida de cuento de hadas ante la imagen pública", repetía la Princesa. Lady Di era infeliz e incluso reveló años después que el día de su boda fue uno de los peores día de su vida.

Su ataúd estaba vacío

"El cortejo funerario que despedía a Diana en Londres era de más de 13 kilómetros y estaba encabezado por sus dos hijos, su ex marido Carlos y su hermano Charles. Dos millones y medio de admiradores mostraban en las calles su respeto y cientos de millones en todo el mundo lo seguían por televisión. En mi libro demuestro que el tan venerado ataúd estaba vacío".

En su libro “Diana, Réquiem por una mentira”, la periodista Concha Calleja asegura que los restos de Lady Di fueron incinerados y enterrados en una cripta de una iglesia y no en el mausoleo que custodia su hermano en Althorp. "Un cuerpo incinerado no se puede investigar", añadió la escritora.

Sin relaciones sexuales

De acuerdo con las declaraciones de la misma Princesa Diana, mantenía relaciones con su marido una vez cada tres semanas hasta que nació el Príncipe Harry; después de aquel momento, todo contacto íntimo terminó.

"Si pudiera escribir el guión de mi vida haría que mi marido se fuera con su mujer y nunca regresara".

Amenazas a Camilla

Diana estuvo al tanto de las infidelidades de su esposo desde el comienzo de su relación, sin embargo, su obsesión llegó a tal grado que solía hacer llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada para amenazar a Camilla, quien frecuentemente solía provoca a la Princesa durante los actos oficiales de la Familia Real.

"Éramos tres en ese matrimonio, así que estaba un poco abarrotado", afirmó Lady Di en más de una entrevista.

