Mitos sobre el aborto, ¿es verdad que su legalización aumenta el cáncer de mama?

Actualmente el aborto sigue siento un tabú en muchos países del mundo, por ello los especialistas invitan al público en general a conocer lo que es verdad y mentira, pues en naciones como Colombia, su legalización depende de la Corte Costitucional en estos días, pues los magistrados deben decidir si consideran este delito anticonstitucional o lo sacan del Código Penal.

Previo a la nueva decisión del tribunal, mismo que en 2006 permitió la interrupción voluntaria del embarazo en tres puestos, decenas de usuarios en internet han manifestado su opinión a favor de la despenalización.

Se ha hablado de las consecuencias de abortar que en el peor de los casos puede causar infertilidad a las mujeres, pero los especialistas señalan que esto es en casos extremos.

Mitos sobre el aborto

La OMS ha desmentido los mitos

Se desmintió que la legalización aumentara la cantidad de mujeres que desean interrumpir su embarazo y aunque afirmar que sí pasa es uno de los argumentos más usados, la realidad es que no pasa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y también el Instituto Guttmacher, concluyeron que las tasas de aborto “disminuyeron significativamente desde 1990 en los países desarrollados”, en donde se ha despenalizado.

Por el contrario, no se han reducido en las naciones que aún están en desarrollo y en las que aún continúa siendo ilegal, como por ejemplo en Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

También se habló de la mortalidad materna, misma que no aumenta con este procedimiento médico. Los datos muestran que por el contrario, los fallecimientos de mujeres disminuyen.

Entre 2012 y 2017, la mortalidad se situaba en 6 muertes por 100 mil nacidos vivos, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Desmintieron también que cause cáncer de mama y esto ha sido negado por la OMS de manera tajante en repetidas ocasiones. Un estudio de 2012 habla de los “datos epidemiológicos sólidos no muestran ningún aumento en el riesgo de cáncer de mama para mujeres después de una interrupción”.

El aborto no causa secuelas mentales en las mujeres; cuando se realizan en los estándares de calidad mínimos requeridos, la experiencia no es traumática y por consecuencia, no generaban daños psicológicos temproales ni permanentes.

Actualmente hay mujeres que son juzgadas por abortar en países como México y Colombia, pues, la interrupción voluntaria del embarazo no es legal.

¿Cuáles son las ventajas del aborto?

Los especialistas han desmentido mentiras

La mortalidad materna disminuye considerablemente pues el procedimiento médico se lleva a cabo en clínicas certificadas, pues se garantiza la seguridad del procedimiento y las muertes reducen.

En muchos países ya se considera legal el aborto, y en otras naciones lo condicionan a afectaciones a la salud o por abuso sexual demostrado.

