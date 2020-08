Mitos sobre cómo se propaga el Coronavirus, ¡desmentidos por médicos!

Mitos del contagio del Coronavirus. Foto: Biotech magazine &News

La presencia del Coronavirus es más como si estuviera escondido a plena vista, en gotitas respiratorias, es decir, lo que sale cuando alguien tose, estornuda o habla. Cuando se trata de cómo se propaga COVID-19, hay muchos mitos y verdades a medias que deben ser desacreditadas, y en esta ocasión los médicos las aclaran.

El Dr. Robert Mordkin MD, director médico de la organización de pruebas médicas dijo que aún se desconoce mucho sobre la duración y los métodos de transmisión. Sin embargo, está claro que adherirse a las pautas actuales funciona para disminuir la propagación. El distanciamiento social, la buena higiene de manos y las mascarillas funcionan. Evitar los mosquitos y 5G no.

Los científicos saben que el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, se transmite principalmente a través de la respiración, la tos y los estornudos, incluso en personas que no presentan síntomas. No se transmite por ratas infectadas (como la peste bubónica), mosquitos (como la malaria), alimentos mal conservados (como insectos que intoxican los alimentos) o redes 5G (como nunca antes).

Mitos de contagio del Coronavirus

Mito 1: Desinfectar todo es su principal línea de defensa

Si bien un estudio en New England Journal of Medicine mostró que el Covid-19 podría vivir en pequeñas cantidades en acero inoxidable y otros materiales durante varios días, un experto señaló en The Lancet que se trataba de condiciones de laboratorio y que a menudo no había suficientes virus supervivientes para enfermar a alguien.

Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontraron rastros de COVID-19 en un crucero 17 días después de que las personas infectadas se fueran. Los investigadores creen que la principal forma en que uno se infecta con COVID es inhalando gotitas de virus y aerosoles cuando está en contacto cercano con otras personas.

Mito 2: Se puede propagar a través de los alimentos

Al comienzo de la pandemia, es posible que haya estado enjabonando furiosamente el botín del mercado de agricultores, en lugar de darle un enjuague casual. Los expertos dicen que probablemente no necesite hacer eso.

El Dr. John A. Sellick DO, profesor en el departamento de medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Jacobs de la Universidad de Buffalo dice que es posible que los envases o bolsas se contaminen, por lo que fomentamos la higiene de las manos, pero sorprendería que algún caso se haya transmitido de esta manera.

Mito 3: Contener la respiración evitará que la atrape

El Dr. Sellick menciona que si el paciente está tosiendo, pueden entrar gotitas por los ojos a través de los conductos lagrimales. Es por eso que los protectores faciales que cubren los ojos podrían ser mejores que las máscaras para prevenir la propagación y la exposición al coronavirus. Pero las mascarillas por sí solas funcionan muy bien cuando se trata de detener la propagación del virus.

Mito 4: Si puedes contener la respiración, no puedes transmitir COVID

Circula el mito de que si puedes contener la respiración durante más de 10 segundos, no tienes coronavirus. Se piensa que la falta de aire es un síntoma de COVID; si lo tiene, no podrá contener la respiración. Pero muchas personas con la enfermedad no tendrán ningún síntoma. Puede contener la respiración todo lo que quiera, pero si está infectado, aún puede transmitir COVID a otras personas.

Mito 5: Puede propagarse a través del contacto con insectos

Los mosquitos son terriblemente molestos en verano, pero el coronavirus no es culpa suya. Los mosquitos (u otros insectos y arácnidos) no son capaces de permitir que un virus se replique, ya que sólo especies específicas pueden infectarse.

Mito 6: Puedes contraer COVID de 5G

En caso de que alguien en su servicio de noticias todavía esté difundiendo esta conspiración, 5G es una red móvil que no posee absolutamente ninguna forma de propagar patógenos o gérmenes , y muchos países sin capacidad 5G tienen brotes de coronavirus. Un estudio en el Journal of Medical Internet Research encontró que la teoría de la conspiración se difundió en gran medida por sitios web de noticias falsas que la promovieron en las redes sociales.

Mito 7: Puedes captarlo del correo

Si bien es posible que haya estado preocupado por sus paquetes de compras en línea, la Organización Mundial de la Salud dice que es bastante poco probable que los paquetes de envío porten el coronavirus. Los paquetes que viajan internacionalmente están expuestos a muchas temperaturas y condiciones diferentes durante el tránsito, como sabrá si alguna vez recibió un paquete de chocolate que se derritió. Eso no es ideal para la supervivencia de los gérmenes.

Mito 8: Los zapatos pueden transmitir el virus

Hacer que tus compañeros de cuarto se quiten los zapatos en la puerta principal es una buena política si te gusta tener los pisos limpios, pero no significa mucho para llevar COVID a tu casa. La Dra. Julia. Blank MD, un médico de medicina familiar en Providence Saint John's Health Center dijo que si bien hay evidencia de que el virus puede vivir en el aire hasta tres horas en forma de aerosol, la mayor parte de la propagación respiratoria del virus ocurre a través de gotitas respiratorias que caen y se asientan en superficies (como el suelo.