Mitos que NO sabías de las frutas que te COMES

Es cierto que hay algunas frutas que ayudan a bajar de peso, otras son parte de algún remedio casero pero todas y cada una de ellas tienen diversas propiedades, tanto curativas como benéficas para el cuerpo del ser humano. Esto resume básicamente la manera y cantidad con la que recurrimos a ellas frecuentemente.

Seguramente creíste en todo tipo de mitos que terceras personas te contaron porque las utilizaron para algún tipo de remedio o como parte de una receta que a ellos les resultó efectiva; sin embargo todo es parte de la psicología o de alguna otra cosa que esté favoreciendo, pero no de dicho alimento.

Mediante un manual o guía nutricional se lograron revelar los secretos que ocultan las frutas, así como los mitos que han formado parte de diversas generaciones creyendo que ayudan o contribuyen a una nueva o mejor alimentación.

¿Se puede comer plátano en una dieta?

Sí, se puede. Según explica la guía, un plátano de tamaño mediano proporciona 105 calorías. Es, además, una fruta que contiene mucha fibra, lo que ayuda a mantener “hábitos intestinales regulares” y que aporta saciedad, un factor esencial en una dieta en la que el objetivo es bajar peso.

¿El melón y la sandía son indigestos por la noche?

Falso, son frutas que se pueden ingerir en cualquier momento del día. El único problema que puede causar tomar una gran cantidad de melón o sandía durante la cena, advierte la guía, es que “te tengas que levantar al baño en mitad de la noche”, ya que el componente principal es el agua.

¿Puedo tomar pollo si padezco problemas hormonales?

Sí, se puede tomar pollo. La guía de la alimentación recuerda que “Europa prohibió el uso de anabolizantes tradicionales, los productos hormonales y los beta agonistas como promotores del crecimiento en todas las especies productivas”. Es decir, en Europa no hay hormonas en la carne.

¿El zumo de limón depura?

No, ni depura ni cura enfermedades. “El limón tiene una cantidad importante de E-330 pero se puede encontrar también en muchos otros alimentos, por lo que no hay ningún nutriente en él que justifique cualquier efecto depurador en el organismo”.

¿Los edulcorantes son nocivos para la salud?

Según explican los tres expertos que han elaborado la guía, “todos los aditivos son seguros”, incluidos los edulcorantes. Sin embargo, advierten que el hecho de que sean seguros no implica que sean necesarios: “Actualmente, el umbral de dulzor que requerimos para los alimentos es muy elevado. El único riesgo es que no seamos capaces de descubrir el sabor real del producto porque lo enmascaramos con ese dulzor y cuando no lo encontremos con edulcorantes, lo haremos con azúcar”.

¿Existen ‘superalimentos’?

No, no existe ningún alimento que por sí mismo merezca la categoría de superalimento. Ni la espirulina, ni el té marcha, ni las publicitadas chía o bayas de goji lo son. “Ningún alimento es imprescindible y, por supuesto, ningún alimento tiene propiedades extra a las habituales por más milenarios que sean o de países con nombres inhóspitos vengan”.

De acuerdo a lo que dio a conocer la guía que se presentó en el portal de información, El País, estos son algunos de los mitos que se revelaron, es por ello que gran parte de la audiencia consumía alguno de estos; así que la cruda realidad fue esta.

