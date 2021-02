Mitos de la vagina: Todo lo que deseas y necesitas saber de tu sexualidad

La sexualidad sigue considerándose tabú en la mayoría de países, aún hoy en el siglo XXI, existen dudas al respecto, que son mayores en lo que a la mujer se refiere, si quieres saber todo lo que nunca te habías atrevido a preguntar, esta nota es para ti.

La doctora Jen Gunter, una de las más reconocidas ginecólogas del mundo, acaba de publicar un libro titulado La biblia de la vagina (Cúpula) en el que desmota las falsedades y los silencios que oscurecen la sexualidad femenina. La Verdad Noticias te invita a conocer de qué se trata.

Jen compartió: Han llegado a mis oídos las dudas de muchas mujeres y conozco las preguntas que se plantean así como aquellas que les gustaría formular pero no saben cómo hacerlo, te compartimos algunas de ellas.

Todo lo que necesitas saber de la vagina

¿Qué es el flujo o la mucosa vaginal y por qué existe?

La mucosa (piel) de la vagina consta de unas veintiocho capas de células. Igual que la vulva, cuenta con una capa de células basales que fabrican constantemente otras nuevas. Sin embargo, a diferencia de las de la vulva, las células de la vagina contienen glicógeno, una reserva de azúcar.

Todo lo que necesitas saber de la vagina. Foto: Muy interesante

También tienen menos queratina que las células vulvares, motivo por el cual la vagina es menos impermeable que la vulva. Esta característica provoca que una pequeña cantidad de fluido escape del torrente sanguíneo y se filtre entre las células de la vagina para formar parte del flujo.

La mucosa vaginal se regenera con mucha más rapidez que la piel de la vulva; y fabricamos una nueva membrana cada noventa y seis horas.

¿Cuánto flujo es lo normal?

La vagina suele producir entre 1 y 3 ml de flujo en 24 horas, pero hasta 4 ml se considera normal. A modo de orientación, 4 ml sería un salvaslip empapado.

Obsesión po la limpieza de la vagina

La obsesión por la pureza y la limpieza del tracto reproductivo femenino se remonta a una época en que el valor de la mujer se medía por su virginidad y por la cantidad de hijos que fuera capaz de engendrar.

La vagina y el útero eran moneda de cambio. Apelar a esas nociones provoca reacciones instintivas. Por eso, no es de extrañar que las palabras 'puro', 'natural' y 'limpio' se empleen con tanta frecuencia en los anuncios de productos femeninos.

Mitos sobre la vagina

Usar ajo para las infecciones por hongos

No, el ajo contiene alicina y, en el laboratorio, no ha demostrado ninguna propiedad antilevaduras. No tenemos ni idea de si el ajo cura, daña la mucosa o acaba con las bacterias beneficiosas, así que cíñete a los tratamientos científicamente probados.

La píldora engorda

Varios estudios han demostrado que no hay relación entre la toma de la píldora anticonceptiva y un peso más elevado. Cierto estudio llegó a comparar a un grupo de mujeres que empezaba a tomar la píldora anticonceptiva con otro que había optado por el DIU. Ambos grupos ganaron la misma cantidad de peso. Tal vez la nueva situación vital asociada con la elección del nuevo contraceptivo nos haga ganar unos kilos, pero no la píldora.

Propagación de la levadura o 'cándida' por el cuerpo

La propagación de las levaduras al torrente sanguíneo, que en medicina se conoce como levaduras sistémicas, suele ser fatal sin un cuidado médico urgente y agresivo.

