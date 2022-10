¿Mito o realidad que necesitamos hacer ejercicio?

Existen muchas teorías y mitos sobre si el ser humano evolucionó para hacer ejercicio o si esta práctica es necesaria para sobrevivir, por lo que científicos se han encargado de estudiar a fondo el fenómeno y sus repercusiones en la historia de los humanos.

En ese sentido, los informes científicos han revelado que aunque evolucionamos para movernos, para ser físicamente activos, "el ejercicio es un tipo particular de actividad física: es la actividad física voluntaria por el bien de la salud y la forma física".

Por lo que se ha asegurado, que el ser humano desarrolla la capacidad de hacer ejercicio, es decir elige o no desempeñar esta actividad, pero eso no quiere decir que el ejercicio no sea muy beneficioso; sólo explica por qué a tantos nos cuesta mucho hacer lo suficiente.

por ejemplo, que un cazador o un agricultor de subsistencia gastara energía extra trotando innecesariamente 8 kilómetros por la mañana: perdería valiosas calorías que requiere para actividades prioritarias.

En el mismo informe en el que se desarrolla esta idea, también se sugieren 4 recomendaciones sobre el ejercicio, las cuáles se presentarán a continuación en La Verdad Noticias.

Recomendaciones sobre el ejercicio

Gracias a las redes sociales, se ha difundido el ejercicio en exceso, pues todos anhelan tener una figura de impacto, pero este sobre esfuerzo puede afectar la salud de las personas, por lo que al no cumplir sus objetivos ya sea porque el cuerpo no resistió o porque y el proceso es más lento en algunas personas, puede llevar a una frustración y enojo, por ello es recomendable conocer los límites físicos y comenzar una rutina de forma gradual.

Para que el ejercicio pueda ser una actividad amigable en caso de no hacerla con frecuencia, puedes elegir una actividad que sea flexible y divertida, así costará un poco menos de esfuerzo llevarla a cabo.

Más recomendaciones

Los expertos señalan que es mejor realizar el ejercicio de forma en que no se fuerce el cuerpo, pues puede derivar en serios problemas, por lo que es recomendable hacer sólo lo necesario, es decir lo que sea aguantable.

El ejercicio puede aumentar la esperanza de vida, por ello es recomendable no dejar de hacer alguna actividad que permita mantener el cuerpo oxigenado y activo.

