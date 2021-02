Misteriosos ‘Fósiles magnéticos’ podrían revelar como era el clima del pasado

Fósiles en sedimentos marinos antiguos y formados de unas pocas nanopartículas magnéticas, pueden decir mucho sobre el clima del pasado, especialmente de episodios de calentamiento global abrupto, La Verdad Noticias te informa.

Según publican en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ahora los investigadores han encontrado una manera de recopilar la valiosa información de esos fósiles sin tener que triturar las escasas muestras en un polvo fino.

¿Cuáles son los fósiles magnéticos?

Los magnetofósiles son fósiles de hierro bacterianos microscópicos. Algunas bacterias producen partículas magnéticas de 1/1000 del ancho de un cabello que, cuando se ensamblan en una cadena dentro de la célula, actúan como una brújula a nanoescala.

Las bacterias, llamadas "bacterias magnetotácticas", pueden usar esta brújula para alinearse con el campo magnético de la Tierra y viajar de manera eficiente a sus condiciones químicas favoritas dentro del agua.

Clima y fauna del Eoceno. Foto: Meteorología en Red

Durante algunos períodos en el pasado de la Tierra, al comienzo y la mitad de la época del Eoceno de hace 56 a 34 millones de años, algunos de estos imanes producidos biológicamente crecieron a tamaños "gigantes", aproximadamente 20 veces más grandes que los típicos magnetofósiles, y en formas exóticas como agujas, husillos, puntas de lanza y balas gigantes.

Dado que las bacterias utilizaron su 'supersentido' magnético para encontrar sus niveles preferidos de nutrientes y oxígeno en el agua del océano, y dado que los magnetofósiles gigantes están asociados a períodos de rápido cambio climático y elevada temperatura global, pueden decir mucho sobre las condiciones del océano durante ese rápido calentamiento, y especialmente sobre cómo cambian esas condiciones con el tiempo.

¿Cómo descifrar el clima con los fósiles?

Anteriormente, la extracción y el análisis de estos fósiles requerían triturar las muestras en un polvo fino para obtener imágenes de microscopía electrónica. El proceso de extracción puede llevar mucho tiempo y no tener éxito.

Wagner, el profesor asociado Peter Lippert y sus colegas, incluidos Ramon Egli, del Instituto Central de Meteorología y Geodinámica e Ioan Lascu, del Museo Nacional de Historia Natural, encontraron otra forma.

Usando muestras de sedimentos recolectadas en Nueva Jersey, diseñaron una nueva forma de realizar un análisis llamado mediciones FORC (curva de inversión de primer orden).

Con estas mediciones magnéticas de alta resolución, encontraron que la firma magnética de los magnetofósiles gigantes era distintiva, lo suficiente como para que la técnica pudiera usarse en otras muestras para identificar la presencia de los fósiles.

Las mediciones de FORC sondean la reacción de las partículas magnéticas a los campos magnéticos aplicados externamente, lo que permite discriminar entre diferentes tipos de partículas de óxido de hierro sin verlas realmente.

La capacidad de encontrar rápidamente conjuntos de magnetofósiles gigantes en el registro geológico ayudará a identificar el origen de estos inusuales magnetofósiles, así como la ecología de los organismos que los formaron.

Sin embargo, más allá de eso, la información contenida en los magnetofósiles ayuda a los científicos a comprender cómo respondieron los océanos a los cambios climáticos pasados cómo el océano podría responder al calentamiento actual.