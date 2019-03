Miss Perú a punto de ser expulsada de Miss Universo por borracha

▪ Si quieres llegar a algún lugar tienes que saber a dónde quieres ir y cómo llegar ahí. Entonces nunca, nunca, nunca rendirse ▪ ��❤ ... Sólo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que me escribieron cosas tan lindas , admirando mi fortaleza y confiando en mí; les dejo está linda frase que he podido rescatar después de leerlos �� PD : Más tarde, seguiré contestando algunas preguntitas , son muchas ���� �� #goodday #positivevibes #vibes #moments #missperu #missuniverse #roadthemissuniverse #loveit #peaceandlove

A post shared by ANYELLA GRADOS (@anyellapamela) on Mar 19, 2019 at 7:24am PDT