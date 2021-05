Miss México: se le baja la presión tras usar traje típico en Miss Universo 2021

La modelo Andrea Meza, representa a México en el certamen de belleza Miss Universo 2021 y una la pasarela de trajes típicos, la Miss México sobresalió al portar un impresionante traje diseñado por Avelino Roque Osorio.

La mexicana portó una obra de arte confeccionada con colores llamativos como el rosa, morado, azul, amarillo, verde y rojo, en conjunto con un jumpsuit transparente con bordados y pedrería. En la cabeza llevaba un voluminoso alebrije con lentejuelas y plumas exóticas.

En este desfile las participantes tuvieron la oportunidad de demostrar un pedazo de la riqueza de su país, por lo que es uno de los más llamativos, y traje de Alejandra Meza sin duda fue uno de más elaborados.

¡El traje típico le bajó la presión!

Andrea Meza portó este traje durante el desfile.

Previo a la pasarela, Andrea Meza brindó una entrevista para El Universal en donde comentó que el objetivo de su colorido traje era mostrar al mundo entero los colores, la cultura y las tradiciones mexicanas.

El traje elaborado por Avelino Roque Osorio tiene un peso de más de 40 kilos, por lo que la modelo confesó que sufrió algunos problemas de salud la primera vez que se lo probó.

“El traje pesa ¡40 kilos!, la primera vez que me lo puse te juro que se me bajó la presión tuvieron que correr a comprarme fruta o algo para que se me subiera el azúcar y de entrada dije: ‘no que voy a hacer, es imposible’ pero luego me mentalicé y dije: ‘claro que puedo’”, declaró la mexicana, participante de Miss Universo 2021.

¿Quién es Miss México?

Andrea Meza representa a México en el Miss Universo 2021.

Andrea Meza, Miss Chihuahua es la represente a México en el certamen de este año, la participante tiene 26 años, mide 1.82 metros y actualmente trabaja como activista en el Instituto Municipal de la Mujer.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, Andrea se describe como vegana y amante de los animales, e incluso como empresaria, al crear su línea de ropa deportiva.

También es embajadora de turismo en Chihuahua y ha sido parte de una asociación benéfica que recauda fondos en India, Indonesia y China. Actualmente es Miss México en el certamen Miss Universo 2021.

