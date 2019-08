Miss Francia 2019: la historia de Vaimalama Chaves quién fue atacada por su físico

Vaimalama Chaves es una hermosa joven de 245 años que actualmente es Miss Francia 2019, pero que desafortunadamente fue atacada por usuarios de redes sociales que arremetieron contra su aspecto físico, ya que al parecer va en contra de los parámetros de belleza, pero ¿qué hay detrás de la Miss Francia?, ¡conoce su historia!

La ganadora del certamen de belleza es nacida en Tahití, la isla más grande de la Polinesia Francesa, desde su infancia Vaimalama Chaves no la tuvo nada fácil, ya que fue víctima del bullying a lo largo de varios años, a tal grado de que le decían “monstruo”, que estaba “gorda” y que era “fea”.

Las fuertes críticas no la afectaron, fue todo lo contrario para la joven, ya que la hicieron más fuerte, claro que hubo algunos sobrenombres que la molestaron, yo creo que no es fácil poder tratar con personas que te digan o ‘estás gorda, eres fea’.

Es hija de una enfermera y de un operario de telecomunicaciones, fue modelo elegida como Miss Tahití en 2018, momento en el que decidió dejar un mensaje de aceptación a la otra persona y de la importancia de autoestima por lo que no tuvo problema en contar que en el pasado llegó a pesar 80 kilos y que no es una fanática del gimnasio.

“Cuando era chica, lo que me decía me afectaba mucho. Pero, desde entonces, he leído, pensado, madurado y me he dado cuenta que mi felicidad no puede depender de los ojos de los demás. De lo que la gente piensa o dice. ¡No hay que dejar que dicten su ley!”, sostuvo en una entrevista televisiva Chaves.

