Mira los looks Urbano deportivo que hacen furor entre las celebrities

Las altas temperaturas y los días de descanso del verano apenas llevan un mes y ya comienza a notarse la tendencia de vestimenta de moda para este 2021. Comodidad y glamour, es la búsqueda para este verano, y las celebridades ya están mostrando sus looks veraniegos y de invierno.

En los países latinoamericanos, de México hacia el sur, el calor asola hasta la tercera semana seguramente. En Estados Unidos y en Europa, en esta época del año están con temperaturas bajas. Ante esta variedad climática, el look urbano es estilo que por la gama de vestimenta que ofrece, te permitirá vestirte como más te guste.

Cuando hablamos de moda urbana, nos referimos al look que pone el eje en la comodidad y la funcionalidad. Los distintos accesorios que hay, y las prendas, ofrecen productos para todos los cuerpos y alturas, y las elecciones muestran la personalidad de quien las porta. Por lo general, este tipo de look consta de prendas para cuatro partes del cuerpo: gorra o gorros, playeras, sudaderas, camisas y chamarras para el torso, pantalón y bermudas para las piernas, y zapatillas para los pies. Es decir, hay una combinación entre la ropa del torso y piernas, con zapatillas deportivas. Es característico el uso de un color neutro central en torno al cual combinar las otras prendas que escojas. No hay nada mejor que estar vestido y vestida a la moda, y me una manera cómoda al mismo tiempo.

En esta nota te contamos los accesorios que dan forma al estilo urbano y las posibilidades de combinación con que contás, para que estés al tanto de las novedades, y los precios de cada prenda para que puedas elegir lo mejor para tus gustos.

Las playeras más utilizadas, son de colores claros, en donde el blanco y el rosa son preponderantes, y sirven como base para combinar a partir de ellas, el resto de las prendas. Otras prendas que están siendo tendencia para cubrir el torso, son las musculosas, en general lisas, tanto para hombres como así también para mujeres, una elección que luce bien y es fresca. Estos colores son utilizados tanto por hombres como por mujeres indistintamente.

La ropa holgada es una gran opción para las regiones con altas temperaturas.

Lo que no te puede faltar, son las zapatillas deportivas, muy importantes para tus pies. Algunas vienen con plataformas para las personas de baja estatura, por lo que vestir un look urbano es posible sin importar tu estatura. Los colores de más tendencia son variados, desde el blanco neutro, hasta variantes del rosa. También se está demandando mucho el negro, con cordones negro o blanco, aunque predominan los colores pasteles.

Además, hay un accesorio que nunca pasa de moda y que también se adapta al look urbano: la mochila. Aquí las elecciones del momento tienen que ver más en su funcionalidad y estética que en su amplitud. En este caso, es una prenda más. Lo mismo sucede con las bandoleras y Accesorios que son escogidos tanto por hombres como por mujeres, que lucen muy bien y hay múltiples diseños..

Para regular las temperaturas, altas o bajas, es indispensable tener en cuenta la calidad de la tela de la ropa que compramos. En nuestro país, una marca que más se destaca en llevar a la práctica múltiples opciones del look urbano deportivo es Andrea, con muy interesantes ofertas en playeras, chamarras, jeans o tenis.

Imagen de tapa de Andrea Catálogo de este mes

También Mercado Libre es una alternativa de confianza, siempre actualizada en sus ofrecimientos y que además, permite el pago a través de varios métodos. Te recomendamos el siguiente enlace para ver los mejores looks y ofertas.