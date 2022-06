Miniso ¿Qué productos para la piel no debes comprar ahí? Foto: vogue.mx

Una dermatóloga se hizo viral luego de que publicara en su cuenta de TikTok un video solicitando a la población no comprar ciertos productos para la piel que vende Miniso, ¡aquí te diremos cuáles son!

En La Verdad Noticias te revelamos que antes de adquirir cualquier producto para el cuidado de la piel procures consultarlo con tu dermatólogo de cabecera, él será el adecuado para decirte sí es bueno o no para ti.

Anteriormente, te contamos tendencias de cuidado de la piel que debes evitar; sin embargo, ahora te diremos que productos no debes comprar en una de las más famosas tiendas de origen japonés.

¿Qué productos de limpieza para la piel no se deben comprar en Miniso?

Cepillos. Foto: TikTok jaasacosmetologa

La cosmetóloga con usuario jaasacosmetologa en Tiktok dio a conocer un video donde pidió no comprar los cepillos faciales que se venden en esta tienda japonesa, ya que, al parecer, son copias piratas de los productos de cuidado de la piel de FOREO y por ende, son peligrosos para la salud, pues, debido a que su elaboración no está controlada y vigilada podrían estar fabricados con productos y sustancias que podrían irritar la piel o causar alergias graves.

Entre los cepillos que la experta en la piel pide no comprar están los famosos “pulpitos”, los cuales tampoco se deben comprar, de hecho, en los comentarios se explica que siempre se deben adquirir en la tienda original, ya que de esta manera se asegura su calidad, pero también advierte que aún estos solo deben usarse una vez a la semana y no todos los días cómo muchos lo hacen, especialmente si se tiene acné.

Beneficios de los cepillos faciales

Se dio a conocer que la limpieza con estos productos es beneficiosa para la piel, pero no en exceso, además, no se recomienda emplearlos en la zona perioral o en el contorno de los ojos y está contraindicado para aquellos que tienen piel sensible con alguna enfermedad de la piel como dermatitis o rosácea severa.

Por otro lado, se indicó que, en el caso de los cepillos electrónicos, estos se recomiendan en pieles con rosácea, dermatitis seborreica y acné, pues su uso frecuente puede suavizar manchas vinculadas a la exposición de la polución del ambiente, se recomienda incluir en este tipo de rutina de belleza productos con alfahidroxiácidos o vitamina C, aunque recuerda que siempre debes consultarlo con tu dermatólogo.

