Minimalismo Digital

En la actualidad no sólo tenemos que preocuparnos por cuidar de nuestra vida personal, profesional o material, con el avance de la tecnología y la humanidad misma, ahora también tenemos que proteger nuestra vida digital.

El estilo de vida minimalista consiste en tener bien presente las prioridades, ordenar cualquier aspecto de nuestra vida, comprar y acumular menos, tener tiempos para descansar y estar en paz con uno mismo y no exponerse a sobre cargas de información. En pocas palabras, menos es más.

El minimalismo digital se encarga de llevarte a plantear lo siguiente: ¿Qué herramientas de comunicación modernas (redes sociales, por ejemplo) realmente son necesarias para tu felicidad y añaden un valor significativo a tu vida?

Algunos tips para comenzar a desintoxicarte del mundo digital:

1.- Menos grupos de WhatsApp: Hay grupos que decidimos ignorar por completo pero tenemos ahí, acumulando notificaciones y provocándonos tics cada vez que llega un mensaje que realmente no pretendes leer.

Acumulación de grupos que ignoramos

2.- Menos Apps: Hay aplicaciones que solamente ocupan espacio en tu móvil y que seguramente no recuerdas que tenías, alguna de juegos, edición de fotografías, alguna red social que ya casi no usas, etc.

Aplicaciones que ya no recordábamos que teníamos

3.- ¡Deja de ver la vida de los demás y de compararte!: Que él hizo más, que ella tiene esto, que otro se fue de vacaciones por sexta vez en el año… (No necesitas esa competencia en tu vida)

4.- Archivos acumulados: Es momento de borrar la foto de tus zapatos de hace tres meses, o de tu desayuno de la semana pasada, todos tenemos imágenes que realmente no son de utilidad, tal vez en su momento lo fueron, pero su fecha de caducidad llegó y es momento que liberes espacio y te desprendas de ellas.

5.- Deja de ver la pantalla cada 5 minutos: Algunas personas se excusan diciendo que ven la hora, otros la ven pero no la recuerdan al siguiente segundo y eso se debe a un tic nervioso y compulsivo o tal vez a la costumbre de llevar el móvil todo el día en la mano, déjalo en el fondo de tu mochila, maletín o bolsa por un rato, no explotará sino siente tu pulso.

Almacenamiento excesivo de archivos que no son necesarios.