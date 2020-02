Millie Bobby Brown: El emotivo mensaje que dio a conocer en su cumpleaños. (Foto cortesía Harper's Bazaar)

La famosa actriz y modelo Millie Bobby Brown celebró su cumpleaños número de 16 de una manera muy particular puesto que dio a conocer un emotivo mensaje a través de su red social, el cual fue acompañado de un material audiovisual en el que se puede escuchar la canción del reconocido cantante Justin Bieber.

Mensaje de Millie Bobby Brown en su cumpleaños

Hay que recordar que la actriz que aparece en la serie de Netflix “Once” ha recibido diversas críticas por su aspecto físico. Fue así que en dicho mensaje hizo reflexión sobre lo que para ella es tener 16 años y estar inmersa en dichos comentarios.

Dicho mensaje lo inició de la siguiente manera: “16 años se siente como mucho tiempo por venir”, en donde seguido de esto externó “siento que el cambio necesita suceder no sólo para esta generación sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito.

“Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que finalmente me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca seré derrotada”, escribió.

Millie Bobby Brown siempre encontrará la forma de sonreír

De igual forma esta gran actriz, Bobby Brown, a quien también pudimos observar en “Godzilla: God of Monsters” (2019), comentó que a pesar de todo lo que sucede, ella seguirá haciendo lo que le gusta hacer: “Continuaré haciendo lo que amo y difundiré el mensaje para hacer el cambio”.

Fue así que en dicho mensaje en su cumpleaños también invitó a que observemos su video que ella mismo elaboró con el objetivo de “informar” sobre lo que ocurre detrás de algunos titulares de ciertos medios y “las luces intermitentes”.