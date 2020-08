Miley Cyrus y su método para superar a un "ex" ¿funcionará?

Consejos de Miley Cyrus para olvidar a tu ex. Foto: Hollywood Reporter | 2019 Denise Truscello, Getty Images North America

Durante una aparición en el podcast "Call Her Daddy", se le preguntó a Miley Cyrus cómo lidia con las ruptura a lo que contestó que depende de las listas para todo y sugirió escribir las buenas y malas cualidades de su ex, y calificarlas ¿Qué opinas? ¿seguirías su consejo?

Ha pasado más de una década desde que Miley Cyrus lanzó su canción "7 Things", pero parece que todavía sigue los consejos que se dan en la melodía, en la que enumera los atributos positivos y negativos de su ex amante no identificado.

¿Cómo supera a un ex Miley Cyrus?. Foto: Quien

En una nueva entrevista con Alexandra Cooper, la conductora del podcast "Call Her Daddy", Cyrus dijo que cree que la mejor manera de recuperarse de una ruptura es ser metódica al respecto.

Método de Miley Cyrus para olvidar un ex

Haz una lista de las cualidades de tu ex, tanto buenas como malas, dando a cada cualidad un valor (1-10) que se suma o se resta. Luego, dales una calificación y compárala con el total que podría haber sido. Cyrus dijo que de esa manera, puede abordarlo como una ecuación, analizando lo que necesita específicamente, sin dejarse llevar por la emoción.

Haz una lista de lo que estás ganando, lo que estás perdiendo, lo que están restando de tu vida, hacerlo te ayudará a quitar la emoción de la experiencia difícil y a mirarla objetivamente.

La cantante de "Nothing Breaks Like a Heart" dijo que en su experiencia, después de haber estado enamorada 3 veces, una ruptura se siente como la muerte, y agregó que a veces la muerte incluso se siente más fácil. Cuando alguien muere, no hay vuelta atrás. Cuando rompes con alguien, esa persona sigue caminando sobre la tierra. Como tal, es fanática de las listas. Le permiten eliminar el aspecto emocional de una ruptura y pensar en ello objetivamente.

Miley opina de las parejas

Miley continuó: Me encantan las listas. ¿Qué quiero? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, con la angustia, trato de no perderme en la emoción. En una pareja, se ha dado cuenta de que hay ciertas cualidades que ahora no son negociables: personas que comen limpio y personas que comparten las cualidades que ama en los miembros de su familia.

Miras a las personas que más te importan. Como si mi madre me importara más a mí que nadie. Así que escribo sus cualidades de lo que amo de ella y trato de encontrar gente así. Porque un día podría no tener a mi mamá en esta tierra y quiero tener personas que mantengan vivo su espíritu a través de ellos.

Según Cyrus, el último año de su vida ha sido transformador porque pasó por un período de autorrealización después de que su casa se incendiara en un incendio forestal en Malibú y rompiera con su ex marido Liam Hemsworth. Una cosa que gané con toda la pérdida es la idea de que lo que hago es por mí y eso no significa que seas egoísta.