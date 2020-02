Milan Fashion Week 2020: de principio a fin las fechas y horarios de los desfiles. Fuente Where Milan

Este 19 de febrero, da inicio el Milan Fashion Week, en la tercera semana de la moda, en el que las lujosas casas de moda como Armani, Gucci y Padre se hacen presentes, resaltando con sus elegantes pasarelas, y te traemos el esperado itinerario al que se someterán.

Milan Fashion Week: 19 de febrero

Para este miércoles 19 de febrero, se espera la participación de los siguientes diseñadores de moda: Gilberto Calzolari, 9:30 am; Marco Rambaldi, 10:30 am; Calcaterra, 11:30 am; Ultrachic, 11:30 am; Arthur Arbesser, 2:00 pm; Gucci, 3:00 pm; Alberta Ferretti, 4:00 pm; # 21, 5:00 pm; Jil Sander, 6:00 pm y Moncler, 8:00 pm.

Milan Fashion Week: 20 de febrero

El jueves 20 de febrero, los participantes de moda italina serán: Max Mara, 9:30 am; Genny, 10:30 am; Brognano, 11:30 am; Vivetta, 11:30 am; Preview, 1:30 pm; Luisa Beccaria, 2:30 pm; Daniela Gregis, 3:30 pm; Prada, 4:00 pm; Act N ° 1, 5:30 pm; Fendi, 6:30 pm; Opening Exhibit Cnmi “Memos”, 7:00 pm y Moschino, 8:30 pm.

Milan Fashion Week: 21 de febrero

Las esperadas pasarelas del viernes 21 de febrero son las de: Tod’s, 9:30 am; Emporio Armani, 10:30 am; Antonio Marras, 11:30 am; Sportmax, 11:30 am; Etro, 2:00 pm; Marni, 3:00 pm; Iceberg, 4:00 pm; Marco De Vincenzo, 5:00 pm; Versace, 6:00 pm; Frankie Morello Milan, 7:00 pm; Cristiano Burani, 8:00 pm.

Milan Fashion Week 2020. Fuente Infobae

Milan Fashion Week: 22 de febrero

Los diseñadores de moda invitados para el sábado 22 de febrero son: Salvatore Ferragamo, 9:30 am; Francesca Liberatore, 10:30 am; Gabriele Colangelo, 10:30 am; Agnona, 11:30 am; Msgm, 11:30 am; Ermanno Scervino, 1:30 pm; Philosophy Di Lorenzo Serafini, 3:00 pm; Cividini, 4:00 pm; Bottega Veneta, 5:00 pm.

Además, se presentarán talentos emergentes como: Milan Fashion Show 5:00 pm.

Las pasarelas de Annakiki, 6:00 pm; Missoni, 7:00 pm; Gcds, 8:00 pm; Philipp Plein, 9:00 pm; Hian Tjen, 5:00 pm, se realizarán, también, ese día.

Milan Fashion Week: 23 de febrero

El domingo 23 de febrero estará repleto de pasarelas, y estás son las casas de moda que participarán: Ports 1961, 9:30 am; Drome, 10:30 am; Boss, 11:30 am; Laura Biagiotti, 11:30 am; Row, 1:15 pm; Vìen, 3:00 pm; Giorgio Armani, 4:00 pm;

Los talentos emergentes pop up se presentarán a las 5:00 pm.

Finalmente, Simona Marziali – Mrz, 6:00 pm y Cnmi – Buyer Italia Event Room 7:00 pm.

Te puede interesar: Milan Fashion Week 2020: China asiste de forma virtual por CORONAVIRUS

Milan Fashion Week: 23 de febrero

El lunes 24 de febrero, concluye el Milan Fashion Week, y este es el programa: Atsushi Nakashima, 10:30 am; Talentos emergentes Milan Fashion presentación y pop up, 11:00 am; Alexandra Moura, 11:30 am; y Fashion Hub y diseñadores emergentes, 11:30 am.

Con información de Infobae.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana