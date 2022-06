Mike Tindall revela por qué el Príncipe Louis estaba hiperactivo en el Jubileo. Foto: elle.mx

Las miradas se posaron en el Príncipe Louis luego de sus berrinches en público, algo que Kate Middleton enfrentó con mucha serenidad, pero que le trajo muchas críticas, pero ahora Mike Tindall sale en su defensa y habla de los motivos que pusieron al menor de los Cambridge en dicha situación crítica.

En La Verdad Noticias te recordamos que Mike es el esposo de Zara, la nieta mayor de la Reina Isabel II y en su momento fue un famoso jugador de Rugby, aunque ahora es padre de dos hermosas niñas, Lena y Mia.

Anteriormente te contamos cómo sufrió la Duquesa de Cambridge en el Jubileo; sin embargo, ahora te diremos la historia detrás de la hiperactividad de Louis.

Príncipe Louis: Mike Tindall revela los motivos de su hiperactividad

Fue el propio Mike Tindall quien confesó que el Príncipe Louis consumió muchos dulces durante el Jubileo de Platino, pues aseguró que el pequeño solo quería divertirse un poco, sobre esto comentó que sus dos hijas son muy traviesas y que no fue nada fácil mantenerlas en control, estas fueron sus palabras:

“...había muchos dulces en la parte de atrás, un verdadero subidón de azúcar.”

Esta teoría se confirmó con una foto donde se puede ver a Lena ofrecer a sus primos George, Charlotte y Louis algunos dulces, claro que este último era el más emocionado y ansioso de todos por obtenerlos.

Cabe mencionar que estas revelaciones las dió el tío de Louis por medio del podcast "The Good, The Bad and The Rugby", donde comentó que para los niños es difícil permanecer atentos a estos eventos que duran mucho tiempo.

Sobre el actuar de Kate Middleton para plantar remedio a los berrinches del menor de sus hijos, Mike dijo:

"Pero como cualquier padre sabe, simplemente haces lo que hay que hacer.”

¿Cuántos años tiene Mike Tindall?

Mike. Foto: revistavanityfair.es

Tiene 43 años de edad, pues nació el 18 de octubre de 1978 en Otley, Reino Unido.

