¿Migraña? Puedes aliviarla con estos puntos de presión con tus manos ¡muy fácil!

Puntos de acupresión para curar la migraña. Foto:Confidencial Digital

Los puntos de presión usan los mismos principios de la acupuntura, pero puede usar sus manos para aplicar presión en lugar de agujas. Los puntos de presión se pueden utilizar como medida preventiva, cuando sienta que se avecina una migraña o cuando esté en medio de una.

Cualquiera que haya tenido una migraña sabe lo increíblemente incómodo que puede ser. Las migrañas no solo a menudo implican fuertes dolores de cabeza, sino que también pueden causar náuseas, vómitos y sensibilidad a las luces y los sonidos. De hecho, los síntomas de la migraña son tan debilitantes que la Organización Mundial de la Salud reconoce a las migrañas como la sexta condición más discapacitante del mundo.

No hace falta decir que las personas que sufren de migraña a menudo buscan alivio para su condición, y la acupuntura o la acupresión son métodos fuera de la medicación tradicional que pueden ser beneficiosos para aliviar el dolor de cabeza y prevenir futuros ataques.

Aquí hay tres puntos de presión para migrañas y dolores de cabeza recomendados por Malcolm Taw, Director del Centro de Medicina Este-Oeste de UCLA - Westlake Village y acupunturista certificado, así como cómo usarlos.

Puntos para curar la migraña

LI4 / Hegu

Este punto de presión se encuentra entre la base del pulgar y el índice, justo en el área muscular. Es ideal para todo tipo de dolores de cabeza e incluso puede ayudar con las náuseas, que es un efecto secundario común de las migrañas. Taw dice que si su dolor de cabeza es unilateral, es decir, unilateral, puede concentrarse más en la mano que está del mismo lado que su dolor de cabeza. De lo contrario, concéntrese en el punto LI4 en ambas manos por igual.

Punto LI4 / Hegu. Foto:Twitter

Pasos

Use su dedo índice y pulgar de su mano opuesta para crear una formación de pellizco para encontrar la base entre el pulgar y el dedo índice de la otra mano. Aplique una presión firme apretando la punta. Debería sentirse un poco adolorido. Continúe aplicando presión durante 15-30 segundos. Repita los pasos uno al tres con la otra mano.

No use este punto de presión durante el embarazo, ya que algunos afirman que posiblemente puede inducir el parto.

GB20 / Feng Chi

Este punto se encuentra en la parte posterior del cuello en la base del cráneo, en las ranuras de ambos lados de la línea media. Taw dice que usar los puntos GB20 es especialmente útil para los dolores de cabeza en la parte posterior de la cabeza y también puede ayudar con el dolor de cuello.

Localice los puntos entrelazando las manos, pero manteniendo los pulgares hacia afuera y luego colocándolos detrás de la cabeza (piense como si estuviera en una posición relajada y acunando su cabeza). Tus pulgares deberían aterrizar naturalmente en esos surcos a cada lado. Aplique una presión firme en ambos lados simultáneamente con los pulgares. Aplique suficiente presión para que se sienta sensible y un poco adolorido. Continúe presionando y / o masajeando durante 15-30 segundos.

Punto GB20 / Feng Chi. Foto: Youtube

M-HN-9 / Tai Yang

A ambos lados de tu rostro, en las ranuras de tus sienes, encontrarás el punto Tai Yang. Aplicar presión en estos puntos ayudará a las migrañas, especialmente si siente dolor alrededor de las sienes, dice Taw. Para activar el punto Tai Yang, siga estos pasos:

Use su dedo índice y / o medio para encontrar la depresión en sus sienes a cada lado de su cara. Aplique presión firme con los dedos medios o con los dedos índice y medio, y asegúrese de sentir ese ligero dolor. Continúe aplicando presión durante 15-30 segundos.

Punto M-HN-9 / Tai Yang . Foto: Miridia

Con estos tres puntos, no es necesario que te tomes un descanso entre ellos. Puede pasar de uno a otro. Es posible que se sienta mejor después de una ronda o puede hacer varias rondas hasta que sienta más alivio.

No hay límite en la cantidad de veces que puede usar estos puntos, y es seguro usar los puntos por períodos de tiempo más largos y más rondas. Taw dice que puede revisar los tres puntos por la mañana, por la tarde y por la noche si lo que busca es prevenir los dolores de cabeza.

Taw dice que si el punto de presión se activa correctamente, es posible sentir un poco de alivio de inmediato. Si no siente alivio del dolor, es posible que deba hacer algunas rondas más de aplicar presión en los puntos.

TE PUEDE INTERESAR:¿Acupresión? Descubre qué es y los dolores que puedes aliviar

Plan de alimentación que te protegerá de muchas enfermedades ���������� https://t.co/i13CKJAdQK — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 23, 2020

Taw recomienda usar los tres puntos en una sola sesión para obtener el mejor alivio general, y no es necesario que los haga en ningún orden en particular. También enfatiza la importancia de usar suficiente presión para provocar esa sensación sensible y dolorosa.

Si aún no siente alivio, incluso si cree que lo está haciendo bien, consultar a un acupunturista que también practique la acupresión puede ayudarlo a seguir el camino correcto y sentirse mejor.