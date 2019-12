Miembro de la realeza se SUICIDA en Noruega

El suicidio del escritor noruego Ari Behn, ex esposo de la Princesa Martha-Luisa, tiene conmocionada a Noruega entera. Behn, que se definía como un bohemio y transgresor, se quitó la vida esta Navidad, víctima de una depresión crónica.

Ari Behn y la Princesa Martha-Luisa contrajeron matrimonio en 2002, pero fue el 5 de agosto de 2016 que se emitió un comunicado oficial en el que se anunciaba su divorcio. Desde entonces, la vida del escritor iba en picada y manifestaba que el proceso de la separación había significado un cambio abrupto en su vida.

[La separación fue] “un gran cambio en mi vida. Se puede comparar con una muerte”.

Posteriormente salió a la luz que Behn sufría depresión crónica y recientemente había manifestado temer que “esta enfermedad” le impidiera terminar el proyecto que había empezado con su esposa. Lamentablemente sus temores se hicieron realidad y un portavoz de la familia anunció el fallecimiento de Ari a través de la cadena televisiva noruega NRK.

“Es con gran tristeza que nuestros corazones que nosotros, los parientes más cercanos de Ari Behn, debemos anunciar hoy que se quitó la vida”.

Si bien su comportamiento demasiado liberal ocasionó que el Rey Harald le retirara el título de “Alteza Real” a su hija para que ambos pudieran llevar una vida más normal y que no comprometieran la imagen de la realeza, los Reyes de Noruega no dudaron en lamentar la pérdida de su ex-yerno.

“La reina y yo recibimos con gran tristeza la noticia del fallecimiento de Ari Behn”, se leía a través de una declaración pública por parte del Rey Harald V y la Reina Sonja.

“Ari fue una parte importante de nuestra familia durante muchos años [...] Estamos agradecidos de haberlo conocido. Lamentamos que nuestros nietos hayan perdido a su amado padre y sentimos una profunda compasión por sus padres y hermanos”, continuaba el comunicado.

Por su parte, el Príncipe heredero Haakon, también externó sus pesares y compartió que “Ari era un buen amigo, un querido miembro de la familia y un tío maravilloso”.

No cabe duda de que a pesar de la conflictiva personalidad y estilo de vida del ex esposo de la Princesa Martha Luisa, los miembros de la familia real noruega le guardaban bastante aprecio y aunque Ari Behn intentó comenzar una “nueva vida” después del divorcio y anunció que tendría un momento de “redención y transformación”, no logró superar la separación y la depresión lo llevó a sufrir un terrible desenlace.

