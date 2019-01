Miembro de la Familia Real sufre accidente automovilístico, aquí los detalles

Como recordarás, el Príncipe Felipe decidió retirarse del servicio a la monarquía desde hace 2 años, por lo tanto, no ha estado muy presente en el foco mediático, sin embargo, la última noticia que tuvimos de él, fue su millonario cultivo de trufas francesas.

Después de 12 años, logró obtener los frutos de un ardua labor y consiguió una gran cantidad de trufas negras Périgord, las cuales se venden aproximadamente en mil libras el kilo (24 mil pesos mexicanos).

No obstante, hace unos días el esposo de la Reina Isabel, que cuenta con 97 años, sufrió un accidente automovilístico y aunque no existe mucha información al respecto, el Palacio de Buckingham informó que no presenta ninguna lesión.