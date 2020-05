Microdosis de ejercicio:baja de peso en 4 segundos, según estudio ¡sorprendente!. Foto: Proximaati.com

Existen investigaciones en cuanto a la quema de grasa del cuerpo haciendo ejercicio, ya sea corriendo y sudando mucho o ejercicio de alta intensidad, todos esos orígenes llevan al estudio científico de lo que ahora le denominan microdosis de ejercicio, donde podrás bajar de peso en pocos segundos, te informamos.

Estudios de ejercicios para quemar grasa

La investigación del científico del Instituto Nacional de Fitness y Deportes de Japón lo cambió todo, con la afirmación de que los efectos sobre la capacidad aeróbica de un entrenamiento moderado de 60 minutos eran equiparables a los de uno de alta intensidad compuesto de series de 20 segundos, seguidas de 10 de descanso, hasta completar un entrenamiento de 4 extenuantes minutos.

El nuevo descubriendo de ejercicio se refiere a cambiar una hora corriendo por un entrenamiento de 240 segundos. Parece una estrategia imposible, absurdo. Sin embargo, el trabajo alumbró la tabla Tabata, que es la base teórica del entrenamiento de alta intensidad a intervalos, una rutina solo al alcance de los tipos duros del gimnasio que se conoce por sus siglas en inglés, HIIT.

Microdosis de ejercicio

Si 240 segundos impresionan, más pasmoso resulta la afirmación de que 160 segundos al día son suficientes para aliviar algunas de las consecuencias del sedentarismo. Es exactamente lo que sugiere un estudio de la Universidad de Texas en Austin, publicado en la revista Medicine & Science in Sport & Exercise, que ha subido la apuesta hasta una rutina basada en microseries de solo 4 segundos.

El análisis de los científicos de la universidad estadounidense se ha centrado en los triglicéridos, un tipo de ácido graso muy común en el organismo que puede detectarse en la sangre. Parece que el hecho de permanecer sentado durante períodos interminables aumenta los niveles de triglicéridos. En teoría, el ejercicio ayuda a rebajarlos, según la idea que apoya el nuevo experimento.

Microdosis de ejercicio, estudio. Foto: La unión de Morelos

Estudio científico de microdosis de ejercicio

Para obtener los datos que apoyan esta teoría, los científicos contaron con un pequeño grupo de 8 voluntarios que se pasaron un día sentados en el laboratorio sin más permiso que para ir a comer o al servicio. Al día siguiente repitieron la misma rutina, solo que después de comer un desayuno alto en grasa, fundamentalmente de helado.

Los científicos los recibieron otros dos días. El primero también lo pasaron sentados, solo que esta vez tenían que subirse cada hora a una especie de bicicleta estática y pedalear a máxima potencia durante cinco series de 4 segundos, con un descanso de 45 segundos. Tras 8 horas, habían completado 160 segundos de ejercicio como si les fuera la vida en ello.

Según los datos que han ofrecido los investigadores, el metabolismo de quienes habían pedaleado con todas sus fuerzas respondió de forma muy distinta cuando, al día siguiente, recibió el impacto de la bomba calórica del desayuno. Además de que llegaron al laboratorio con los niveles de triglicéridos en sangre más bajos, los mantuvieron durante toda la jornada un 30% por debajo de los niveles de la visita en la que no hicieron ninguna actividad, se supone que porque el ejercicio hizo que su organismo quemara más grasas y le ayudará a bajar de peso.

Microdosis de ejercicio, estudio. Foto: Youtube

Estas cifras sugieren que el entrenamiento ultracorto, superintenso y extraeficiente motivó una reducción de los triglicéridos en la sangre de los voluntarios, unos ácidos grasos que, además de acumularse con el sedentarismo, a partir de ciertos niveles están considerados como un factor de riesgo cardiovascular.

TE PUEDE INTERESAR: Baja de peso con las rutinas Tabata durante la cuarentena

Sin embargo, la idea de que el ejercicio corto pero intenso tiene efectos positivos en la salud no es nueva. Y no solo es cierto que siempre es mejor moverse un poco que pasarse el día sentado, aunque para saber eso no hace falta gastar un dólar en experimentos. Pero es que la ciencia se empaña en demostrar que, en cuestión de entrenamiento, la intensidad cuenta.

Fuente: El país.com