Michelle Salas luce outfit de lujo para el Otoño 2021 ¿cuánto valen sus medias?

El Otoño 2021 está cerca y la hija de Luis Miguel lo sabe, así es, Michelle Salas acaba de conmocionar a todos sus seguidores con un outfit digno de estas fechas, y es que incluye medias, las cuáles serán una tendencia irresistible para las amantes de la moda y de esta época, pero ¿sabes el precio de las que usa la famosa?

En La Verdad Noticias te recordamos que hay muchos tipos de esta prenda, desde las que son lisas y casi imperceptibles, hasta las que tiene decorados y son un poco más gruesas, ¿a ti cuáles te gustan?

Anteriormente te contamos que la hija de Luismi explotó contra una serie; sin embargo, ahora te diremos cuál es el estilo que usará para esta temporada y que está cautivando a sus fans.

Michelle Salas y sus medias para el Otoño 2021

Michelle. Foto: Instagram michellesalasb

La hija de Luismi está acostumbrada a vestir como una reina de la moda, y está vez lo dejó muy claro con un look perfecto para las semanas otoñales, pues, lució un abrigo a cuadros en blanco y negro, unas botas negras charol con punta de aguja de Gianvito Rossi, un bolso a juego y un vestido corto en color negro que destacó por completo su figura y claro unas medias negras con estampado Chanel que por supuesto robaron miradas, pero ¿cuánto vale esta prenda?

Aunque no lo creas Salas no escatima en lujos y es que sus medias tienen un costo aproximado de 2 mil pesos, que junto a las demás piezas dan un valor de 15 mil 300 pesos a su look, según Ebay.

¿Quién anduvo con Michelle Salas?

Michelle y Alejandro. Foto: quien.com

Alejandro Asensi salió con la hija del “Sol de México”, esto a pesar de que tenía 20 años más que la modelo, razón que causó una separación con su padre, ya que, además el supuesto novio era el brazo derecho y representante del cantante.

Si quieres saber más sobre esta famosa tienes que leer Michelle Salas causa furor en Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de eluniversal.com.mx