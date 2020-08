Michelle Obama habla sobre la menopausia y el envejecimiento

Michelle Obama habla sobre el envejecimiento y la menopausia. Foto: Marie Claire

Ya sea que le pida a las personas que suban cuando otros bajan, que ella también haya tenido una depresión leve durante la cuarentena o que exprese su amor por su esposo y sus hijas, el impacto de Michelle Obama es de gran alcance, te hablamos sobre sus opiniones referente a la menopausia y el envejecimiento.

Cuando la ex primera dama elige mencionar temas que se discuten con menos frecuencia como la menopausia y el envejecimiento en el podcast de Michelle Obama, es un gran problema. En el episodio, se une a ella Sharon Malone, a quien Obama llama un recurso maravilloso, una fuerza estabilizadora, en nuestro grupo de amigas. Y reconoce que los temas que nos ocupan no son solo para mujeres.

Platicas con Michelle Obama. Foto: Vulture

Obama dice: Creo que esto podría ayudarte a abrir algunos ojos y ayudarte a iniciar una conversación que querías tener. Vale la pena que todos escuchen este tipo de cosas.

Michelle obama y la menopausia

Obama mencionó que hablaba con su amada madre, Marian, sobre muchas cosas en la vida, pero cuando se trataba de la menopausia, su madre afirmó que realmente no recordaba. En cambio, dice que durante los últimos 10 años ella y sus amigos han tenido muchas conversaciones al respecto.

Jones dice: hay tan poca información a la que la gente sabe a la que realmente puede acceder, porque, a veces, con la menopausia y la perimenopausia, y yo, por el bien de la definición: la perimenopausia son los años previos a la menopausia en cualquier lugar, generalmente comienza en 40 años, a veces alrededor de los 40, pero desaparece, y la menopausia en sí es su último período.

Tuviste tu último período, eso es todo ... y luego eres posmenopáusica, seguro, cuando es tu último período más un año. Y la razón por la que es tan confuso es porque te sucede antes de siquiera pensar en ello, ese es el problema. Y entonces tienes 43, 44 y comienzas a estar irritable, o tienes sofocos, o tus períodos se vuelven raros. La variedad de síntomas es enorme.

Obama compartió: Yo también soy un consumidor de hormonas, de bajo riesgo, en todos los demás frentes, porque tengo una línea de base muy saludable, y también, estaba experimentando cambios hormonales debido a la infertilidad, tener que inyectarme y todo eso.

Escucharla si te levanta el animo!

Aquí te va un programa para ti… The Michelle Obama Podcast https://t.co/CFbjHjVb8Y — Ruth Flores (@ruthflorees) August 13, 2020

Experimenté los sudores nocturnos, incluso en mis 30, y, cuando piensas en los otros síntomas que vienen, solo bochornos, quiero decir, tuve algunos antes de comenzar a tomar hormonas. Recuerdo tener uno en Marine One. Estoy vestida, necesito salir, entrar a un evento y, literalmente, fue como si alguien pusiera un horno en mi núcleo y lo encendiera en alto, y luego todo comenzó a derretirse. Y pensé, bueno, esto es una locura, no puedo, no puedo, no puedo hacer esto. ¿Adivina quién se lo tomó todo con calma? Su socio, Barack Obama.

Michelle Obama y el envejecimiento

En cuanto a las otras cosas que acompañan al envejecimiento, Malone y Obama dieron una charla real que les encantaría gritar desde los tejados. Malone compartió: cuando cumplí 60, me dije a mí mismo, me voy a dar este regalo, y el regalo es que voy a decir sí a todo lo que quiero decirle sí y no a todo lo que no hago. Y creo que nunca en mi vida me he dado permiso para hacer eso.

Obama responde: Y detengámonos ahí para que los hombres que podrían estar escuchando esto escuchen esto, porque comienzan a hacer eso cuando tienen 20 años. Adoptan esa filosofía mucho antes en sus vidas. Hombres, nos lleva hasta los 50 o 60 para sentirnos lo suficientemente libres, física y emocionalmente, para decir: voy a pensar en lo que quiero y decir sí y no a las cosas que me traen alegría o apagado.