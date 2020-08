Michelle Obama fue víctima de RACISMO siendo Primera Dama de EE.UU

El hecho de que Michelle Obama todavía experimente el racismo en la vida cotidiana, incluso como Primera Dama de los Estados Unidos, debería ser una llamada de atención para todos aquellos que no ven, o se niegan a ver, la desigualdad persistente en la sociedad estadounidense.

En el último episodio de The Michelle Obama Podcast, la ex primera dama de Estados Unidos, quien tiene 56 años, habló sobre algunas experiencias desafortunadas que había tenido durante su mandato en la Casa Blanca.

Al hablar con sus amigas Kelly Dibble, Denielle Pemberton-Heard y Sharon Malone, la líder se puso muy real sobre este tema tan serio.

La esposa de Barack Obama describió por primera vez un desaire loco que involucró un viaje rápido a una heladería hace varios años después de un partido de fútbol con sus dos hijas Malia, ahora de 22 años, y Sasha, ahora de 19 años.

Aunque era Primera Dama en ese momento, quería tratar de esconderse y simplemente tener una salida normal con las chicas y su amiga, Pemberton-Heard, hasta que pasó.

Michelle Obama narró anécdotas en las que fue víctima de racismo

Michelle Obama es víctima de racismo

“Acabábamos de terminar de llevar a las chicas a un partido de fútbol. Estábamos parando para tomar un helado y le había dicho al servicio secreto que se apartara, porque estábamos tratando de ser normales, tratando de entrar. Había una fila, y... cuando solo soy una mujer negra, me doy cuenta de que los blancos ni siquiera me ven. Ni siquiera me miran. Así que estoy parada allí con dos niñas afroamericanas, otra mujer adulta afroamericana, están en uniformes de fútbol y una mujer blanca se corta frente a nosotros para ordenar. Como, ella ni siquiera nos vio. La chica detrás del mostrador casi tomó su pedido. Y tuve que ponerme de pie porque sé que Denielle dijo: "Bueno, no voy a provocar una escena con Michelle Obama". Así que me acerqué y dije: "¿Disculpe? ¿No nos ve a cuatro personas parados aquí? ¿Acabas de hacer fila? '”

Michelle cuenta que todo empeoró, pues ¡la mujer ni siquiera se disculpó por interrumpir la fila! ¡¿Quién no puede reconocer algo tan simple como eso ?!.

La entonces primera dama reflexionó sobre ese tema mientras miraba el panorama general en torno a casos como la heladería, y agregó:

"Ella no sabía que era yo. Todo lo que vio fue una persona negra, o un grupo de personas negras, o tal vez ni siquiera vio eso. Porque éramos así de invisibles. Lo que la comunidad blanca no entiende acerca de ser una persona de color en esta nación es que hay desaires diarios. En nuestros lugares de trabajo, donde la gente habla sobre ti o la gente ni siquiera te ve".

Barack Obama hizo sonar la alarma aún más, y señaló que la anécdota no era una situación única, y reveló cómo podía "contar una serie de historias como esa".

Incluso a pesar de su fama mundial y de su tiempo en el ojo público durante ocho años, ha sido tratada como invisible de formas tan absurdas.

Ella agregó más cuando discutió más a fondo este desafortunado fenómeno, diciendo:

“Cuando he estado completamente de incógnito durante los ocho años en la Casa Blanca, paseando a los perros por el canal, la gente se acerca y acaricia a mis perros, pero no me miran a los ojos. No saben que soy yo. ... Eso es muy revelador de cómo los estadounidenses blancos ven a las personas que no son como ellos, como si no existiéramos. Y cuando existimos, existimos como una amenaza. Y eso es agotador ".

Sin embargo, el podcast de la orgullosa esposa y madre no terminó con una nota tan deprimente, incluso cuando se discutían temas serios como el racismo. Siempre edificante, Michelle también admitió que sus amigos, y específicamente, sus amigas afroamericanos, la han ayudado a superar tiempos difíciles en el pasado y continuarán haciéndolo en los próximos años:

“Mi grupo de amigas, aunque es diverso, ha sido muy importante para mí tener mujeres en mi equipo. Hay un cierto alivio cuando no tienes que entrar en tu grupo de amigos y explicarte. Mi grupo de amigas no me llama para decir: "¿Qué puedo hacer?". Me llaman para decirme: "¿Cómo estás, niña?". Hablemos.'"

Es revelador escuchar sus experiencias con el racismo. Y ni siquiera, como hace mucho tiempo en su pasado, ¡sino como Primera Dama de los Estados Unidos! Eso debería ser una lección y un ejemplo para todos nosotros sobre la necesidad de mejorar nuestra sociedad en casi todos los sentidos.