Mhoni Vidente y sus horóscopos en la edición del 7 de octubre

Amor, salud, dinero suerte y más es lo que te espera en la edición del 7 de octubre de los horóscopos de Mhoni Vidente.

¿Qué dicen los astros en esta nueva edición?

Aries

Horóscopo: Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anteriormente. No protestes, aprende de ellos para así no repetirlos. No temas mostrarte interesado por el estado anímico de tu pareja. Esto no te hace ver débil o disminuido en cualquier forma. Existen situaciones en las que no puedes dejar detalles librados al azar. Pon más cuidado en tus obligaciones.

Consejo del día: Es difícil cambiar ciertos hábitos que están profundamente arraigados a nuestra personalidad. Solo la voluntad férrea te ayudará en la tarea.

Tauro

Horóscopo: Deberás entender que no puedes salirte con la tuya todo el tiempo. Debes aceptar las opiniones de los que te rodean. El tiempo es el mejor remedio para superar los problemas. Tomate un lapso para estar solo y olvidar viejos amores. Hoy tendrás una facilidad extra para avanzar en tu trabajo. Todo irá sobre ruedas durante todo el día. Disfrútalo.

Consejo del día: No vivas dependiendo de la aprobación por parte de los que te rodean en cada acción que realizas. Busca siempre hallar tu propio camino.

Géminis

Horóscopo: Tu día estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte. No caigas en pleitos innecesario a causa de esto. Recién luego de pasado mucho tiempo lograrás entender las acciones de aquella ex pareja. Nunca es tarde para recomenzar. Se muy selectivo con la gente por la cual te haces responsable en el ámbito laboral. Elígelos con la mayor prudencia posible.

Consejo del día: Hoy dispondrás de un breve período de tiempo en tu hogar para ti mismo. Aprovéchalo para retomar las actividades de ocio que tienes en el olvido.

Cáncer

Horóscopo: Te abstraerás un momento de la realidad y verás que eres feliz. Acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy. Termina con la monotonía, lleva a tu pareja a cenar a un lugar tranquilo donde puedan hablar de sus proyectos futuros. Buscarás la soledad para poder descifrar las soluciones a tus problemas financieros. Pero no temas pedir ayuda en lo que no entiendes.

Consejo del día: Tendrás que tomar riendas de los sentimientos que te desbordan. Parte de la madurez reside en llegar a conocerse y gobernarse exitosamente.

Leo

Horóscopo: El respeto es un atributo difícil de conseguir. Solo se obtiene mediante la capacidad de sacrificio y la dedicación absoluta. Busca cualquier medio para hacerle saber a tu pareja cuanto la amas. No temas mostrar tu fibra creativa o musical para hacerlo. No te muestres dubitativo ante tus subordinados. Esto afectará tu imagen de líder. Ten plena confianza en ti mismo.

Consejo del día: Nuestra personalidad no es más que el resultado de la suma de las experiencias vividas. Depende de cada uno cuanto asimilamos de cada una.

Virgo

Horóscopo: La forma en que los acontecimientos del día de hoy se suscitaran te permitirá alcanzar cierto balance, superarás lo negativo. No temas hacer participe a tu pareja de tus deseos. Parte del amor es la confianza y la capacidad de entenderse mutuamente. Encontrarás sabiduría en las palabras de aquellos a tu cargo. No subestimes las capacidades de tus subordinados.

Consejo del día: Mantén tu mente en constante movimiento. Esto la mantendrá despierta y alerta. Recuerda que el intelecto debe ser constantemente ejercitado.

Libra

Horóscopo: Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Organiza una visita sorpresa. Amor, ternura, paciencia, tolerancia... todas estas palabras son sinónimo de pareja y es hora de que aprendas sus significados. No abarques todas las tareas de un área si esperas ser promovido de ella. Si eres irremplazable, entonces no serás ascendido.

Consejo del día: Para triunfar en la vida tienes que pensar en positivo. Rodéate de gente con buenas intenciones y recuerda que un amigo siempre está en las buenas y malas.

Escorpio

Horóscopo: No permitas que tus sentimientos afecten la forma en la cual permites que te traten. Asegúrate de marcar los limites. El perdón y la comprensión representan dos factores clave en una relación estable y saludable. Busca desarrollarlos. No cedas ante la presión. Parte importante de un buen cargo laboral es aprender a tratar con las crisis. No desesperes.

Consejo del día: Te será difícil aceptar ciertas verdades respecto a tu personalidad aunque sepas que son ciertas. Aprender a escuchar es la clave para madurar.

Sagitario

Horóscopo: No deberás dejarte arrebatar por cada sentimiento que te embargue. Hoy, más que nunca, tendrás que controlar tus impulsos. La sensación de vacío que estas experimentando puede ser un indicativo de que debas pensar en una relación seria. Medítalo. No permitas que el progreso de tus pares laborales te intimide. Dedícate a tus labores con todo lo que tienes.

Consejo del día: Utiliza los obstáculos que vayas sorteando en la vida para fortalecer tu fuerza de voluntad y empeño a la hora de enfrentar nuevos retos.

Capricornio

Horóscopo: No importa cuántas veces lo repases en tu mente, aún así no logras que los plazos que tienes cierren. Ponte a trabajar. Permítete cambiar tus hábitos a favor de mejorar la relación con tu pareja. Muéstrale tu amor y madurez de esa forma. Evita frecuentar a ciertas personas de tu entorno laboral para evitar prejuicios para contigo. Previene problemas.

Consejo del día: Hoy darás el paso final para cerrar una etapa turbia de tu vida. Una finaliza y otra se acerca hacia ti. Procura no cometer los mismo errores.

Acuario

Horóscopo: Tendrás de abandonar ciertas costumbres si pretendes encajar en la sociedad. Deja de lado tu inmadurez característica. La confianza en la pareja será puesta a prueba durante la jornada de hoy debido a rumores de personas malintencionadas. Tu incapacidad de compartir el crédito por los logros alcanzados con la ayuda de pares laborales, provocará odio generalizado.

Consejo del día: Es importante aprender de las experiencias vividas, sobre todo si han sido difíciles de superar. Así te asegurarás de no tener que sufrirlas de nuevo.

Piscis

Horóscopo: Experimentarás inconvenientes a nivel laboral durante la jornada de hoy. Mantente alerta controlando cada detalle. No dejes que los celos opaquen una velada especial con tu pareja. Existen momentos oportunos para ciertos planteos. No juzgues a tus subordinados únicamente por los resultados que otorgan. Tomate un segundo más y evalúalos más detenidamente.

Consejo del día: Recuerda que la mayoría de las personas tiende a dejarse llevar por prejuicios. Evita este tipo de actitudes. Dale a todos una oportunidad.