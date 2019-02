Mhoni Vidente y sus horóscopos del 5 de febrero ¡Ya están aquí!

ARIES

Horóscopo: Peligro de desconciertos porque estos motivarán ciertos momentos desalentadores. Es conveniente razonar mucho. De la forma que sea, resérvate un momento para la intimidad con tu pareja, donde sepas que no te han de interrumpir. Buena etapa para estudiar nuevas técnicas de trabajo. Aunque debas pasar por contratiempos previos, habrá beneficios a largo plazo.

Consejo del día Es hora de descansar y de quedarse un poquito en casa. Hallarás mucha comodidad y agradables momentos para relajarte.

TAURO

Horóscopo: Jornada muy positiva a nivel laboral. Todo irá sobre rieles y te lograrás apegar a lo planeado. Buen día para compartir en pareja. Finalmente hoy lograrás vislumbrar aspectos de tu pareja que nunca lograste entender. No es tarde para reparar el vínculo. Debes concentrarte en tu trabajo si lo quieres conservar. Tienes que dejar de vivir en un mundo de distracciones.

Consejo del día Deberás hacerte responsable de los favores que pides a los que te rodean. Aprende a devolverlos lo antes posible. Muéstrate agradecido.

GÉMINIS

Horóscopo: No seas esclavo de tus palabras. Hoy deberás responder por declaraciones que hiciste en el pasado. Cuida lo que dices. Debes dejar de lado tus miedos al compromiso. Si pretendes una vida en pareja es necesario que muestres madurez. Deberás sobrecargar tus actividades diarias para poder compensar los ultimo retrasos que sufriste. Ajústate a tu itinerario.

Consejo del día: Procura hacerte consciente de la envergadura de tus obligaciones y no te dejes levar por el desgano o la dejadez. Asume tus responsabilidades.

CANCER

Horóscopo: Cierto desequilibrio físico se hace sentir hoy, tu sistema paga el precio de la sobrecarga de trabajo o de emociones. Ciclo de grandes decisiones sobre el futuro afectivo. Asume una actitud calma y comprensiva, sólo así podrás tener felicidad. En lo económico, tomarás conciencia de tus gastos y tendrás una mejor administración de tus ingresos y salidas de dinero.

Consejo del día: Si te sientes en baja o con falta de energía, tienes que vigilar la dieta. Trata de comer alimentos energizantes y asegúrate dormir lo suficiente.

LEO

Horóscopo: Tu visión de la vida cambiará para bien, aunque habrá altibajos antes de pegar el gran salto. Deberás prepararte para pelearla. Algunas amistades no te durarán para siempre, porque has cambiado y evolucionado a gran velocidad en los meses recientes. El enojo con los demás te provocará salir y liberarte de toda esa energía negativa, tendrás ganas de ir de compras y gastar dinero.

Consejo del día: Despierta de tu inconciencia y no cargues más culpas y sufrimientos. Busca un lugar donde puedas ser tú mismo, sin inhibiciones ni tabúes.

VIRGO

Horóscopo: Situaciones por venir sacarán a la luz partes de ti que ni tú conocías. No temas mostrarte tal cual eres. Algo positivo puede traer discusiones. Escucha las opiniones de tu pareja, no quieras tener la última palabra en todo. Inicias un período con menor cantidad de trabajo. Estarás un poco más holgado y dispondrás de más tiempo.

Consejo del día: Trata de mantenerte objetivo y no dejes que las emociones afecten tu juicio. Mantente al margen de la gente aduladora que pretende manipularte.

LIBRA

Horóscopo: Sufrirás las consecuencias de haber actuado irresponsablemente. Acepta las consecuencias de tus actos y resígnate. Si eliges el camino de la soledad para no ser lastimado te perderás experimentar aquello que hace que la vida valga la pena. No hagas eco de consejos de pares laborales envidiosos o malintencionados. Abstráete de tu entorno laboral.

Consejo del día: Acomódate al estilo de vida que puedes pagar. No pretendas dar una imagen que no esta en tus posibilidades mantener, simplemente por las apariencias.

ESCORPIO

Horóscopo: Recuerda que no puedes vivir completamente ajeno a las palabras de la gente que te rodea. Aprende a escuchar selectivamente. En estos momentos de soledad es cuando más te arrepientes de las acciones que llevaron al final de tu relación anterior. Mejorarás notablemente el rendimiento laboral mediante nuevas técnicas que desarrollarás durante la jornada de hoy.

Consejo del día No puedes escudarte en la suerte de los que te rodean para hacer un intento de sentirte bien con tu propia situación. Da lo mejor de ti.

SAGITARIO

Horóscopo: Gran lucidez y claridad hoy. Tu actitud positiva y tu entusiasmo significan que hay nuevas oportunidades en tu camino. Sabes qué hacer para solucionar tus problemas de pareja pero no estás seguro de querer hacerlo. Trata de pensar qué es lo mejor. En los próximos días tendrás razones estimulantes para colaborar en interesantes proyectos de trabajo con otras personas.

Consejo del Día Hoy puedes gozar de un tratamiento real. Arréglate las manos, ve al masajista o realiza algún tratamiento especial que te haga sentir bien.

CAPRICORNIO

Horoscopo: Habrá distancias que salvar, pero lamentablemente no todos los miembros de la familia estarán abiertos al diálogo. Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena. Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá mas.

Consejo del día: Dedícate tiempo para viajar durante los fines de semana con tus mejores amigos. Presta atención al empleo saludable de tu tiempo libre.

ACUARIO

Horóscopo: Te sentirás completamente a la deriva en lo que respecta a emociones. Te será imposible controlarlas o racionalizarlas. Entrarás en constantes discusiones con tu pareja por menesteres sin importancia. Procura evitar decir cosas que no sientes. Sientes que la rutina laboral esta acabando con tu creatividad. Fuérzate a cambiar tus hábitos y ejercitar tu mente.

Consejo del día: No temas avocarte a aquella carrera que siempre deseaste, pero que has considerado no fructífera. Busca un momento en tu vida para hacerlo.

PISCIS

Horóscopo: Jornada de intenso dialogo en el hogar. Aprovéchala al máximo para tratar todos aquellos temas que tengas en el tintero. Comenzarás a considerar seriamente la idea de llevar tu relación amorosa un paso más allá. Medítalo detenidamente. El destino solo favorece a aquellos dispuestos a dejar todo por seguir sus sueños. Entrégate y lograrás tus ambiciones.

Consejo del día: No dejes que el sufrimiento haga mella en tu autoestima. La visión que cada uno tiene de si mismo se proyecta en como tratamos a los demás.