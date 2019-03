Mhoni Vidente y sus horóscopos del 23 de marzo ¡Ya están aquí!

Mhoni Vidente tiene las mejores predicciones para ti y los tuyos, por eso en este fin de semana. ¡No te pierdas lo que te depara el destino!

Aries

Este es el momento de tomar fuerza en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tienes en puerta. En cuestiones amorosas seguirás muy estable con tu pareja, pero te buscará un amor del pasado.

Consejo del día: Debes cerrar los procesos con personas del pasado, ya que esto te asegura una felicidad plena, además debes darte tiempo para ti.

Tauro

La tentación a la infidelidad es parte común en toda relación. Lo único que puede ayudarte a superarla es el amor. Se muy cuidadoso con las personas que eliges para que sean tus protegidos. Asegúrate que sean dignos de confianza.

Consejo del día: Se capaz de disfrutar de aquellas cosas que te estremecen plenamente. No estés perturbado por la opinión de los demás o su forma de catalogarte.

Géminis

Entrarás en una etapa positiva a nivel sentimental. Esto reforzará los vínculos recientemente desgastados. Aprovéchalo. Deberás poner los puntos en claro con ciertos subordinados en tu ambiente laboral. Demuéstrales que no eres una persona débil.

Consejo del día: No te des por vencido en cuestiones del amor, ya que por más que las cosas se pongan difíciles toma en cuenta tu bienestar y el de tu pareja.

Cáncer

Hoy sentimientos del pasado te pondrán a prueba, y lograrás averiguar si realmente los has podido superar o no. Hoy sentirás la necesidad de llevar más allá tu relación. La armonía y felicidad de días pasados te movilizarán.

Consejo del día: Deberás reconocer que has estado errado en ciertas políticas de vida bajo las cuales te has regido en el pasado. No es tarde para cambiar.

Leo

Algunos inconvenientes de la jornada tenderán a derrumbar tu moral y concentración. No cedas ante la presión. Caerás en cuenta que la relación en la que te encuentras ya no es lo que fuera en antaño.

Consejo del día: No puedes dejar cada compromiso para ultimo momento. Existen infinidad de factores sobre los cuales no tienes control.

Virgo

No podrás continuar con ciertas actividades que sabes terminarán por afectar negativamente la salud de la pareja. Llegarás a la conclusión de que tus sentimientos hacia tu pareja ya no son lo que fueron antes. Busca reafirmar los vínculos.

Consejo del día: No puedes permitir que tus subordinados hagan lo que les plazca en su lugar de trabajo, sobre todo siendo tu responsable por ellos.

Libra

La mala suerte te seguirá a cada lugar al que vayas. Se muy cuidadoso si tienes que conducir grandes distancias. Nuevos problemas sacarán a relucir viejos rencores no solucionados en la pareja. Procura darles un punto final.

Consejo del día: Que recientes fracasos en cuestiones importantes no derrumben una autoestima que te llevo mucho tiempo levantar.

Escorpio

Replantéate ciertas actitudes hacia la vida. Sentirás como la relación junto a tu pareja evoluciona favorablemente con cada día que transcurre. Disfruta este momento. Deberás poner toda tu atención en tus actividades laborales de hoy pero lograrás culminarlas todas sin mayores inconvenientes.

Consejo del día: Las tensiones de una realidad tajante y despiadada pueden hacernos actuar de manera tonta a veces, magnificando situaciones mundanas.

Sagitario

Las obligaciones continuas de una vida profesional agitada están llenándote de tensiones y frustración. Busca un cable a tierra. Aprovecha la jornada de hoy para limar asperezas en la relación.

Consejo del día: Siempre cuestiona tus limitaciones de manera continua. Recuerda que no hay meta que no puedas alcanzar si pones todo tu empeño en ello.

Capricornio

Le pondrás un alto a aquellas actitudes que frenaban tu progreso. Parte importante de la pareja es poder negociar ciertas actitudes que se sabe no aportan nada positivo a la unión.

Consejo del día: Encontrarás el éxito solo cuando te propongas dar todo lo que tienes para alcanzarlo.

Acuario

No logras llegar al entendimiento con tu pareja, últimamente están chocando constantemente. Paciencia, es sólo una etapa. El querer tener todos los puntos cubiertos y a la perfección hará que tus exigencias laborales aumenten exponencialmente.

Consejo del día: No te permitas desperdiciar el tiempo y aprovecha cada segundo de tu día lo mejor que puedas.

Piscis

Tu estado anímico oscilará entre el buen humor, la ironía y la crueldad. Trata de implementarlo con las personas equivocadas. La creatividad que implementas en otros aspectos de tu vida, aplícala a tu relación de pareja para que no los mate la rutina.

Consejo del día: Vives de manera plena, aprovechando cada momento, pero es hora de que aminores la marcha y te relajes.