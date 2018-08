Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles del fin de semana ya están aquí

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana.

¡Descubre que te depara el destino este fin de semana!

Aries

Fin de semana muy bueno para ti en el aspecto económico y en lo personal. Aunque a veces te es difícil cortar las relaciones tóxicas en tu vida, es momento para cerrar círculos. Este viernes te llega una propuesta de trabajo que no puedes dejar pasar. Comienzas a hacer planes para tramitar un crédito y comprar una casa. Ponte la meta de ahorrar para dejar de sentir inseguridad sobre tu futuro. Los Aries que tienen pareja seguirán muy estables, pero deben dejar a un lado las infidelidades. Sábado de salir de fiesta con tus amigos. Arreglas tu cuarto o sacas de tu clóset lo que ya no utilizas. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 09, 23 y 17. Cuídate del dolor de espalda o huesos. Recuerda no mostrar tanta confianza con personas que acabas de conocer, es mejor mantenerse al margen e ir a paso lento, pero firme.



Tauro

Días de mucha presión por tareas pendientes, trata de administrar muy bien tu tiempo para cumplir con todo. Si estás soltero recibirás una invitación para cenar este viernes por parte de alguien muy compatible del signo de tierra, aprovéchala para relajarte y abrirte de nuevo al amor. A los que están casados les llegará un embarazo sorpresa. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta este fin de semana. No te desanimes con el ejercicio, muy pronto comenzarás a ver los resultados, además recuerda que una dieta sana no sólo te ayuda a verte mejor, sino también para estar bien de salud. Trata de resolver todo lo relacionado con deudas del pasado. Tendrás un golpe de suerte este día 11 de agosto con los números 06, 33 y 21. Recuerda que siempre es mejor ser discreto para no generar envidias.

Géminis

Fin de semana de reacomodar aspectos importantes en tu vida, recuerda que tu signo es el más ágil de pensamiento y eso te hace buscar los mejores caminos para lograr tus metas, y éste es el momento ideal para tomar decisiones que cambien tu entorno. Te invitan a una fiesta o bautizo. Recibes un dinero extra el día 11 de agosto con los números 00, 32 y 18. Trata de ser muy discreto con tus planes. No seas rencoroso en tu relación de pareja, si hubo problemas en el pasado, es momento de dejarlos atrás y no seguir peleando para encontrar al fin la paz y ser feliz. Recuerda que lo más importante en las relaciones es la confianza. A los que están solteros les llegará un amor del signo de Piscis o Libra que será muy compatible, sólo debes dejar de poner trabas y dejarte querer otra vez.

Cáncer

Fin de semana de estar con mucha prisa por salir adelante de todas las situaciones complicadas que tienes en cuestiones amorosas, recuerda que tu signo es el más romántico del Zodíaco, pero también el más dramático, así que trata de poner en orden tus sentimientos y avanzar. Ten cuidado con las pérdidas o robos en estos días. Eres muy platicador y sociable, por eso este viernes y sábado te invitarán a muchas fiestas con amigos, sólo trata de controlarte con el alcohol para evitar malas situaciones. Procura acercarte a tu familia, recuerda que ellos siempre estarán para ti. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 07, 56 y 21. Te compras ropa y te cambias el look. Este domingo haces cambios en tu casa o compras muebles nuevos para que la energía fluya mejor en tu entorno. Comienzas a buscar nuevas opciones laborales.

Leo

Última semana de festejos por tu cumpleaños y reunirte con amigos, sólo trata de no juntar amores del pasado para evitar problemas con tu pareja actual. Sé más precavido en las calles, sobre todo si manejas, pues en estos días estarás muy propenso a sufrir algún accidente. Te llega un golpe de suerte este 11 de agosto en la lotería con los números 04, 33 y 27, sólo trata de combinar el día de tu nacimiento para mejorar tus energías y atraer la fortuna. Te llegará la invitación de un amigo para emprender un nuevo negocio, acéptala, ya que te irá de lo mejor económicamente. Si estás soltero, este fin de semana estarás rodeado de muchos amores fugaces y apasionados, sólo trata de cuidarte para no meterte en problemas. Si vas a tomar alcohol, hazlo con medida para que después no te dé cruda moral. Preparas un viaje al extranjero.

Virgo

Éste es el mejor momento del año para tu signo y renovar tus energías positivas. Serán días de mucha suerte en todo lo relacionado con el amor y nuevas oportunidades de trabajo. Trata de resolver tus asuntos de pagos pendientes y administrarte mejor para que no te vuelvan a agarrar las prisas. Cuídate de dolores de espalda o cuello, intenta hacer más ejercicio para liberar un poco de tensión nerviosa. Tramitas el pasaporte o la visa para realizar un viaje. Los casados tendrán la sorpresa de un embarazo que los pondrá muy felices. Los solteros disfrutarán un fin de semana tranquilo con los amigos. Renuevas muebles de tu casa y tu guardarropa para renovar energías. Un amigo del signo de Acuario o Libra te podría traicionar, ten cuidado y sé más desconfiado. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 29 y 88.

Libra

A veces te dejas llevar por tus impulsos y eso te causa problemas personales, recuerda que para tener una pareja estable debes controlar lo que dices y haces. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con personas de los signos Capricornio, Piscis y Cáncer. Este 11 de agosto tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con juegos de azar o en la firma de contratos. Tramitas un crédito para comprarte un coche. Una pareja del pasado te busca para cerrar círculos. El domingo acudes a una reunión familiar en la que te enterarás de algo muy importante. Sabrás que un amigo se someterá a una cirugía y le darás mucho apoyo moral. Tus números de la suerte son 05, 33 y 29. Trata de hablar con tus compañeros de trabajo y coordinarse mejor para sacar los proyectos que tengan en puerta. Evita los amores prohibidos.

Escorpión

Fin de semana para hacer cambios en tu casa, aprovecha estos días para pintar o comprar muebles que ayudarán a que la energía positiva fluya con más fuerza, recuerda que vivir en un entorno ordenado te permitirá estar siempre de buen humor. Tendrás un pequeño disgusto con tu pareja o con alguien muy querido, trata de no hablar de más y estar más tranquilo. Este viernes habrá una junta de última hora con tus jefes para hablar de nuevas asignaciones, tú permanece como hasta ahora y demuestra lo valioso que eres. Tomas clases de inglés para estar mejor preparado hacia el futuro. Será un fin de semana de muchas fiestas. Deja de gastar en cosas que no necesitas y comienza a ahorrar. Este sábado 11 de agosto será mágico para ti con los signos Géminis y Leo. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 91.

Sagitario

Fin de semana de muchas energías encontradas, pero especialmente de sorpresas agradables. Trata de vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume para generar buenas vibras. Ten cuidado con los pleitos con tu pareja y trata de no darle tanta importancia a los pequeños problemas. Es bueno que seas impulsivo, pero en ocasiones es mejor mantener la calma para no decir cosas de las que te puedes arrepentir. Recibes a familiares o amigos en tu casa. Mandas a arreglar tu casa o decides pintar tu cuarto. A los Sagitario que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Acuario o Aries que será muy compatible. Recuerda no comprometerte con cosas que al final no podrás cumplir, es mejor mantenerte al margen. Este 11 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 04, 25 y 11.

Capricornio

Recuerda que tu signo es el más fuerte de carácter en el Zodíaco y eso te pone a la defensiva, así que aprende a controlarte y disfrutar lo nuevo que tienes a tu alrededor. Cuídate de problemas de piel o infecciones, trata de ir con tu médico para una revisión. Piensa muy bien antes de terminar tu relación, ese tipo de amor incondicional es lo que le hace bien a tu vida. Sé muy discreto con lo que te platican tus amigos, eres muy comunicativo y puedes provocar chismes que terminan mal. Sigues con la dieta y el ejercicio para mantenerte en forma. Si piensas en someterte a una cirugía estética, ésta saldrá de lo mejor. Estarás bajo supervisión por parte de tus superiores, trata de mantener todo en orden. Controla más lo que comes. Este 11 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 y 89.

Acuario

Aprovecha este fin de semana para analizar muy bien tu vida y tomar las decisiones que necesitas para alcanzar la prosperidad que buscas. Estás en una etapa de muy buena energía, así que quítate los pensamientos negativos y amistades tóxicas para seguir con esa buena suerte. Sales de paseo con tus amigos este viernes. Atraviesas por el momento ideal para comenzar el negocio que has tenido en mente. Un amor del pasado te buscará para volver, trata de cerrar ese ciclo y disfrutar de tu soltería. Haces cambios en tu habitación para hacer fluir las buenas vibras. Te enteras de la enfermedad de un familiar cercano. Trata de dormir más en estos días para que tu fuerza se renueve al máximo. Cuídate de problemas del intestino. Este día 11 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 08, 20 y 13.

Piscis

Fin de semana de muchos cambios en tu vida personal y renovaciones de energías, por fin dejas atrás todo lo que te hacía daño y decides también cambiar de actitud. Lo mejor que puedes hacer en este momento es cambiarte de trabajo o de casa para renovar todo por completo. Recuerda que tu signo se hace presa de muchas vibras negativas o de malas personas, así que trata de darte baños de pétalos rojos y blancos este 11 de agosto para limpiar tu energía. También trata de acercarte a tu familia en busca de un consejo si te sientes sin dirección, recuerda que ellos siempre velarán por tu bienestar. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 90, 88 y 23. Se avecina un viaje al extranjero, aprovéchalo para relajarte. El domingo sales con tus amigos para recargar pilas e iniciar la semana al 100.