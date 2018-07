Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles de la semana del 30 de julio al 5 de agosto ya están aquí

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana.

¡Descubre que te depara el destino para esta semana!

ARIES

Semana de estar con mucha prisa por sacar todos los pendientes de trabajo recuerda que es cierre de mes y tienes que actualizar y estar al día con tus proyectos laboral , trata de no gastar de mas recuerda que necesitas una buena administración de tus ingresos y empezar a ahorrar para un futuro , ya no pidas explicaciones a tu pareja recuerda que a veces tu temperamento es muy fuerte y no controlas tus celos así relájate y disfruta tu relación de pareja , empiezas a estudiar otra vez o estar viendo lo de un curos de idiomas ,sales de viaje en estos días y va ser para ir a visitar a tu familia o por cuestiones de trabajo , a los Aries que están solteros serna unos días de muchos amores nuevos y apasionados así que tu déjate querer recuerda que tu mente es muy poderoso y siempre vas atraer lo que piensas así trata de estar en puros pensamientos positivos y vas a ver que serán realizados , este día primero de agosto te recomiendo que prendas una vela de color blanca para que tengas mas prosperidad todo el mes y tus mejores días van ser 01,03,05,10,11,17,19,21,25,29 y 30 en estos días podrás hacer todo lo que necesitas para hacer cambios positivos como un mejor trabajo un nuevo negocios un amor verdadero y mas, te busca un amor del pasado del signo de capricornio o géminis recuerda que si ya te la hizo te la va volver hacer así trata de ya olvidarte de esa persona y avanzar en tu vida , te regalan una mascota , decides hacerte una cirugía estética o ponerte a dieta, tu numero de al suerte es el 09

TAURO

Semana de estar con mucha suerte en todo lo relacionado en cuestiones de trabajos nuevos o proyectos recuerda que tu signo siempre le gusta avanzar en la vida y llegar al éxito solo trata de cuidarte de chismes o malos deseos de tus amigos o familiares así trata de protegerte siempre o ser discreto, un amor del pasado te va buscar para volver , trata de actualizarte en tus estudios y no dejarlos inconclusos recuerda que tu signo siempre necesita tener una carrera universitaria para sentirse bien contigo mismo , sabrás de un embrazo familiar , pagas deudas de tu coche , recibes un dinero extra por unas comisiones o te paga una deuda , te recomiendo que este día primero de agosto prendas una veladora de color rojo para que tengas suerte todo el mes y tus mejores días van ser 02,04,08,10,13,18,21,24,28,30 en estos días podrás hacer lo que necesites para estar de lo mejor recuerda que tu signo siempre va llegar al éxito solo debes de aplicarte mas en tu vida , tu numero de la suerte es el 03, te invitan a irte de vacaciones en estos días , te busca un familiar para invitarte de padrino a un evento , ten cuidado con la comida recuerda que es tu punto débil el engordar así trata de seguir con los ejercicio y una dieta saludable.

GEMINIS

Semana de tener analizar un proyecto de trabajo nuevo o de cambiarte de casa recuerda que tu signo siempre quiere estar en constante progreso y vivir bien por eso te recomiendo que esta día primero de agosto prendas una veladora de color azul para que tengas suerte todo el mes y tus mejores días van ser 01,03,08,10,13,18,19,21,24,28,30 recuerda que estos días van ser de energías muy positivas para tu signo para que puedas hacer cualquier tramite legal que saldrá tu favor o cambios de trabajo , cuídate de problemas con el estomago si eres géminis hombre y si eres géminis mujer trata de cuidarte de problemas en la matriz así trata de ir con tu medico , recuerda que las personas no cambian solo aprender actuar así te busca tu ex pareja e mejor ya cerrar ese capitulo en tu vida y volver a comenzar con un amor nuevo, en estos días te llega un dinero extra por unas comisiones o venta de un inmueble ,recuerda que tu signo son dos a la vez así tu energía se multiplica muy rápido siempre así que sigue con tu ejercicio o dieta que ya estas viendo de lo mejor recuerda que tu signo es uno de los mas guapos y carismáticos del zodiaco así aprovecha esa virtud para lograr lo que necesitas en tu vida , tu número de la suerte es el 08.

CANCER

Semana de estar disfrutando de unos días de vacaciones o de salir de viaje recuerda que tu signo es el mas viajero del zodiaco o siempre le gusta conocer personas de otro país así disfruta si te vas de viaje con tu pareja o amigos que el tiempo no regresa, te llega una oportunidad de proyecto nuevo en cuestiones de relaciones publicas o publicidad así trata de aplicarte en este concepto y veraz como te va a ir de lo mejor, haces unos pagos atrasados , este día primero te recomiendo que prendas una veladora de color blanca para que tengas suerte todo el mes y tus mejores días van ser 01,03,07,09,12,18,21,24,28,30 en esto días del mes de agosto podrás realizar cualquier cambio positivo en tu vida que las energías estarán muy fuertes en tu vida , trata de ya no jugar con dos amores recuerda que en esta vida todo se regresa así que ya decídete por uno de los dos y se feliz , tu número de la suerte 03, trata de ya no pelear con tu familia y ser un poco mas comprensivo con todos los que te rodean , eres muy comunicólogo y eso te hace siempre estar en constante reuniones o fiestas así aprovecha y salte a conocer mas personas.

LEO

Semana de estar celebrando tu cumpleaños y estar recibiendo muchos regalos sorpresa que te llenarán de alegría y un amor te busca para ofrecerte un compromiso mas firme o casamiento serán unos días de mucha suerte en el amor, trata de ya ahorrar mas en tu vida recuerda que tu signo es el que mas gastan del zodiaco por eso a veces tienes problemas de pagos así trata de adminístrate mas, te invitan a salir de viaje en estos días , te recomiendo que este día primero prendas una veladora de corlo amarrilla para que tengas suerte en todo el mes y tus mejores días van ser 02,03,06,09,13,16,19,21,22,28,30 en estos días las energías positivas van estar de tu lado para poder hacer los cambios que tanto necesites , trata de controlar tu temperamento recuerda que el sexo es un complemento del amor pero no es el amor verdadero así trata de diferenciar esa situación en tu vida , tu numero de la suerte va ser 06, recibes un dinero por un pago atrasado de tu trabajo o deuda , trata de visitar mas a tu familia recuerda que ellos siempre van a ver por ti de la mejor manera , tomas un curso de baile o fotografía , te regalan una mascota.

VIRGO

Semana de estar con muchas tareas pendientes de tu escuela o trabajo recuerda que necesitas administrar tu tiempo para que puedas realizar todo lo que necesitas , cuídate de problemas de gastritis o intestino trata de llevar una buena dieta saludable ,recuerda que eres el signo mas creativo del zodiaco y eso te ayuda a crear constantemente nuevos proyectos de trabajo así que trata de tomar un curso de arte o diseño que eso te ayudar en el futuro , te recomiendo que esta día primero prendas una veladora de color azul para que tengas suerte todo el mes y tus mejores días van ser 01,03,06,09,11,16,19,21,24,29,30 en estos días del mes de agosto te va ir de lo mejor podrás resolver cualquier situación legal o hacer los cambios necesarios en tu vida para progresar como el poner un negocio o cambiar de trabajo , ya no pienses tanto en el amor trata de disfrutar tu relación de pareja y ser feliz ,recibes un regalo que no esperabas , te llega un amor nuevo del signo de Aries o capricornio que va ser muy compatible contigo , ten cuidado con problemas en la calle trata de estar tranquilo , recuerda que no esperes lo que no llegar tu salte a buscar tu destino y veraz como llegaras al éxito , te invitan a salir de viaje o te vas a visitar a tu familia , tu numero de la suerte es el 07.

LIBRA

Semana de estar con muchas noticias agradables en tu vida y resuelves una situación amorosa del pasado que no te deja estar en paz recuerda que siempre dale tiempo al tiempo que todo se pondrá en su lugar, va ser unos días de ponerte al día en cuestiones de trabajo o cierre de mes así trata de administrar mas tu tiempo , recibes la invitación de salir de viaje o visitar a tu familia , trata de seguir con tu dieta para adelgazar que ya te estas viendo de lo mejor o trata de hacerte algún procedimiento estético recuerda que libra es el signo mas vanidoso del zodiaco , te recomiendo que este día primero de agosto prendas una veladora de color blanca para que te vaya bien todo el mes y tus mejores días van ser 01,03,06,09,10,13,18,19,21,27,29,30 en estos días del mes de agosto te va sonreír la buena suerte con el numero 05 y también con cierre de proyectos o cambios de trabajo mejor pagados , recuerda que tu signo es el equilibro de todos lo que te rodean y siempre tienes el mejor consejo para todos por eso siempre vas a ser el mas solicitado en todas las reuniones o fiestas , te llega un amor nuevo del signo de aire que va ser muy compatible contigo y a los libra que ya tiene pareja traten de llevarse mejor y tener mas paciencia en la relación recuerden que los celos son síntomas de inseguridad ,cambias el celular o el plan de pagos , ten cuidado con problemas de tarjeta de crédito trata de checar donde la utilizas , te busca tu mami para invitarte a ir a una fiesta familiar.

ESCORPIÓN

Semana de estar saliendo de viaje por cuestiones de trabajo o te vas de vacaciones unos días con tu familia o pareja recuerda escorpión que lo mejor de la vida es disfrutar a tus seres queridos y tu signo es uno de los mas familiares del zodiaco, en este mes de agosto por fin superas todos los problemas de sentimientos guardados y de rencores de amores del pasado así trata de poner tu mente en pensamientos positivos y estar abierto al amor que estos días te va llegar alguien del signo de tauro o acuario que va ser muy compatible contigo, esta semana va ser de resolver situaciones de trabajo complicadas o por cierre de mes recuerda no enojarte por situaciones que si tiene arreglo, , recibes un dinero extra trata de ahorrar o invertir en una casa o coche recuerda que ya te mereces consentirte en tu vida, eres muy fuerte pero a veces necesitas de un buen consejo de tus padres así trata de tenerles toda la confianza y platicarles lo que te hace estar mal, en el amor vas a estar conociendo personas muy afines a tu carácter forma de ser que ya hablaras de formalizar de inmediato recuerda que tu signo es muy intenso y por eso se enamora tan rápido, tomas un curso de inglés , vas con el doctor para checarte algo hormonal o de quistes, en este 1 de agosto trata de perder una veladora de color blanco y pones canela en la cera y al lado un vaso con agua y pones una foto tuya debajo de la veladora y al momento de prenderla pedir que venga a ti la salud y abundancia no se te olvide cargar siempre contigo algo de oro o de plata en cuello para que te sirva de protección , el amor de un virgo o Sagitario llegara a ti con mucha fuerza, tus mejores días del mes de agosto son 01,03,08,09,1017,19,21,24,27,20,30 en estos días las energías positivas van estar de tu lado así podrás resolver cualquier situación legal o cambiar de casa o trabajo que te va ir muy bien , recuerda que el se enoja pierde así trata de controlar tu impulsos.

SAGITARIO

Semana de estar con muchas buenas noticias a tu alrededor recuerda que el sol hace que tu energía positiva crezca mas así trata de salirte a caminar en las mañanas para que te sientas de lo mejor, en estos días solo te tienes que cuidar de las envidias de personas de tu trabajo recuerda que tu signo es una de los que tienes mas luz y eso hace que le sigan las malas amistades o intenciones así protégete o se mas discreto con tus planes , trata de no estar pensando lo que no fue recuerda que el pasado ya quedo atrás y son tiempos de avanzar sobretodo en el amor , realizas pagos de tu casa, trata de seguir con la dieta y ejercicio recuerda que como te ven te tratan así a verse de lo mejor en este verano, te invitan a salir de viaje con tus amigos , festejas a un familiar o tendrás boda en puerta , en el amor va ser uno de tus mejores meses estarás muy enamorado y hablando de estabilidad emocional con tu pareja , para los que están solteros les vendrá un amor nuevo que será del signo de Libra o Aries que serán muy compatibles contigo, cuídate de problemas de infecciones en la garganta , en este día 1 de agosto trata de prender una veladora roja y le vas poner un billete de cualquier denominación y foto tuya debajo de la veladora con un vaso de agua cristalino al lado y pedir que no te falta el dinero y la salud , tu numero de la suerte es 02.

CAPRICORNIO

Días de estar analizando tomar otro trabajo o hacer algo más en lo laboral recuerda que a veces te da por estancarte tú mismo y no progresar así trata de buscar algo mas en tu vida para que te sientas mas a gusto y tengas as ingresos , ya no le des tantas vueltas al amor si esa persona te quiere sigue allí recuerda que es mejor que te quieran que querer y tu signo mas compatible contigo es Aries ,Virgo y Libra, recibes la invitación de irte de viaje con tu familia en estos días hazlo que te va ir muy bien y ya necesitas descansar un poco , en este mes de agosto realices cambios importantes de actitud y vendrá a ti la oportunidad de volver estudiar o tomar un proyecto de trabajo que te dará muchas satisfacciones recuerda que tu signo le va muy bien todo lo que es relaciones internacionales y administración así trata de estudiar esas carreras, tomas un curso de baile o canto , en el amor te busca un amor del pasado para volver o hablar de quedar sin pleitos ,sabrás de un divorcio de un amigo estarás de consejero , en este día primero de agosto trata de prender una veladora de color blanca y ponerle tantita azúcar y perfume tuyo un vaso con agua cristalino y foto tuya reciente debajo de la veladora y pedir que en este mes de agosto tengas más abundancia, ten cuidado con problemas de salud por infecciones de piel o sexual , no seas tan dramático en tu vida trata de dejar atrás lo que no pudo ser, tendrá un golpe de suerte con el numero 01 , tus mejores días en este mes de agosto son 02,03,04,10,13,18,21,23,28,30 en estos días las energía positivas van estar de tu lado para hacer cualquier tramite.

ACUARIO

Semana de estar con muy buena energía alrededor de ti recuerda que siempre en el mes de agosto se cumplen todos tus deseos así que trata de siempre poner tu mente en cuestión positivo y veraz como serán cumplidos, días de estar arreglando asuntos de cierre de mes o de auditoria viene cambios de tu jefe o de puestos así que trata de pedir lo que te corresponde como un mejor sueldo o puesto que si te lo van a dar , recibes un dinero que no esperabas por cuestión de un bono o pago de una deuda, es tiempo de crecer económicamente amigo de acuario y este mes tendrás que pensar en tu futuro así te recomiendo que este día primero de agosto te des un baño de pétalos rojos en tres litros de agua con un jabón neutro y prender después una veladora de color blanca y pedir que la abundancia y salud venga a tu vida, en el amor te da por confundir mucho la amistad con el enamoramiento por eso necesitas poner en claro tu situación amorosa y saber realmente a quien quieres solo déjate llevar por tu corazón , tramites de un crédito personal , te llega la invitación de salir de viaje o estar arreglando papeles de permiso de migración, sigues con el ejercicio que ya te vez de lo mejor, en estos días estarás haciendo exámenes médicos y saldrás de lo mejor , tendrás un golpe suerte con el numero 15 , tus mejores días del mes son 02,03,08,10,11,14,19,21,24,29,30 en estos días se te van dar lo que estés en planes cambio de coche , compra de una casa , arreglas asuntos legales , recuerda que eres el mejor consejero del zodiaco por eso siempre te buscan para dar apoyo pero trata de no quedarte con esa energía en tu vida , un amor del signo de Aries estará muy presente y hablara de formalidad hacia a ti.

PISCIS

Semana de estar en aplicaciones de nuevos trabajos o entrevistas para un nuevo puesto recuerda que es tiempo de crecer en tu vida laboral así busca que vas a encontrar algo mejor. Mes de agosto de estar con una renovación de tu persona y actitud serán tiempo de madurar , sales de viaje con tu pareja o piensas en irte a vivir fuera del país recuerda amigo de piscis que tu signo es así muy voluble y siempre está en busca de estar en movimiento así trata de solo analizar bien las oportunidades que te presenta la vida y tomar la mejor para ti, tendrás algunas tropiezos financieros o pagas deudas que no esperabas así trata de resolverlo de la mejor manera , por eso te recomiendo en este día 1 de agosto prender una veladora de color roja y ponerle perfume tuyo y tantita canela molida en la cera y también un vaso con agua y foto tuya reciente debajo de la veladora y pedir lo que tanto necesitas, en el amor estarás tratando de regresar con tu expareja para ya estar en paz con tus sentimientos así que hablando se resuelve los problemas , a los solteros piscianos tendrán la oportunidad de conocer personas muy afines a tu forma de pensar y estar muy tranquilos por ese lado, te llega , tendrás a volver a estudiar tu carrera universitaria o tomar un curso de superación personal, tendrás un dinero extra por la venta de tu carro, ten cuidado con los robos o perdidas se más precavido en las calles , tu número de la suerte es 08 , tus mejores días del mes de agosto son 02,05,09,10,13,17,19,21,24,29,30 , trata de dejar un poco los vicios recuerda que tienes que ser mas fuerte en tu mente para que no te domine lo que no es bueno para ti , te regalan una mascota , recibes una compensación económica por parte de un deuda o un trabajo extra.