Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles de la semana del 13 al 17 de agosto ya están aquí

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana.

¡Descubre que te depara el destino esta semana del 13 al 17 de agosto!

ARIES

13 DE AGOSTO día de estar haciendo los cambios necesarios en tu vida para progresar mas en lo económico si puedes sacar un crédito hazlo que si te lo van a dar si estar por firmar un contrato o proyectos hazlo este día que tendrás todas las buenas energías alrededor de ti recuerda que numero de la suerte es el 13 y por eso te recomiendo que prendas una vela de color roja y le pidas a tu Ángel de la guardia lo que tanto necesitas y veraz como se cumple , en cuestiones amorosas ya no idealices a los a personas que acabas de conocer recuerda que tu signo siempre esta en busca de una relación amorosa estable y por eso agarras el primero que pasa así tu tranquilo y aprende a escoger bien a tu relación sentimental. Semana de estar con muy buenas energías alrededor tuyo por fin de alivias de una enfermedad de tiempo atrás y tu cuerpo se va mantener más saludable recuerda amigo de Aries que siempre necesitas cuidarte y estar atento de tu estado de ánimo y no dejarte que los nervios te hagan preso, te llega un dinero extra por un pago de un trabajo del pasado, te hablaran de una propuesta muy buena de un negocio y va ser con amigos tuyos o familiares ya trata de hacer algo más en tu vida profesional para que no te sientas estancado , recuerda amigos de Aries que tu signo siempre tiene que sobresalir ante los demás y tener abundancia económica para sentirse bien por eso eres el líder y ejemplo para los demás signos del zodiaco, tramites de pagos de colegiaturas, sales de viaje con tu pareja y tramitas ya el pago de tus vacaciones para el mes de octubre, te compras ropa y cambias tu look a más juvenil , en el amor seguirás de lo mejor con tu pareja muy enamorados , tendrás un golpe de suerte con los números 43,20,88, arreglas papeles de abogados o escrituras, te pones a dieta o te haces un tratamiento de belleza , no te dejes involucrar en asuntos ilícitos y aprende a decir que no. Arreglas tu casa o decides comprar otra propiedad.

TAURO

Semana de transformación en tu vida decides poner fin a esas amistades o relación amorosa que no te lleva a ningún lado recuerda que tu signo tiende a idealizar mucho a los amores o personas y cuando se dan cuenta como son en verdad sufres mucho por eso en estos días date la tarea de ver realmente quienes son personas de fiar o si ese amor es sincero , en este día 13 de agosto te recomiendo ponerte algo de color claro o blanco y prendas una veladora de color rojo para cortar cualquier brujería o mal de ojo que te pudieron a ver causado , recibes una buena noticia por parte de un familiar o sabrás de un embarazo ,trata de no confiarte mucho con tus compañeros de trabajo porque ellos solo son eso compañeros y siempre van a buscar quietarte de tu puesto , recibes una invitación para salir de viaje o irte con tus amigos de vacaciones en estos días , mandas al mantenimiento tu carro , te buscan para invitarte a trabajar en gobierno en el área de comunicaciones , tu ángel de la guardia te manda decir que es el momento de crear un proyecto nuevo de trabajo más personal recuerda que tu creatividad y desempeño en ideas es muy fuerte y en estos días vas a tener la oportunidad de poner un negocio con un familiar , tendrás un golpe de suerte con los números 32,19,74 trata de agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte , tu compatibilidad mejor es con los signos de géminis, piscis y Aries que son tu pareja perfecta, ya no lo pienses trata de comparar una casa para un patrimonio para tu futuro.

GEMINIS

Semana de tener buenas noticias alrededor de tu vida profesional te llega la propuesta de un ascenso o un aumento de sueldo que eso te va ayudar a comprarte un casa o cambiar tu carro recuerda que estás en tu mejor época económica y más porque tu energía positiva este a su máximo rendimiento pero para que se mantenga más tiempo la suerte te recomiendo poner este día 13 De agosto una veladora de color blanca con canela en polvo y cargar un limón verde en tu bolsa para que así tu energía no tenga ningún obstáculo y sigas en asenso económico , no te confíes tanto de los abogados o problemas legales tu siempre checa lo que vayas a firmar , sales de viaje por cuestiones familiares , te busca tu papi para pedirte un consejo o ayuda médica, eres muy cariñoso y eso hace que siempre tengas en tu vida una pareja estable y recuerda que el dicho de tu signo es que vivir en pareja es el mejor momento de la vida así disfrútalo y recuerda que tu compatibilidad son Aries , Géminis y Acuario , tu ángel de la guardia te dice para estos días que debes administrar más tu tiempo o haz un pizarrón donde anotes todos tus pendientes de la semana y así no se te olvide y estés más organizado , tendrás un golpe de suerte con los números 05,02,33

CANCER

Semana de estar con una propuesta de cambio de trabajo o el ya cambiarte de tu ámbito laboral recuerda que tu signo lo domina siempre el crecer más en lo económico por eso casi siempre los de tu signo son Líderes empresariales ,Comunicólogos , Servidores públicos así que trata de estudiar o tomar un curso de estas profesiones que se te van a dar muy fácil en la vida , no arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos o malos entendidos recuerda que tu carácter es muy sensible y eso afecta tu relación amorosa , tendrás un golpe de suerte el 13 de agosto con los números 33,21,10 trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento y ese día te recomiendo poner una veladora de color amarrilla y ponerte algo dorado o de oro para que reine más tiempo la suerte , tu ángel de la guardia te manda a decir para estos días que debes tener más sensibilidad con tu familia o personas que te quieren que a veces ofendes sin razón y le haces daño a las personas que más te quieren ayudar trata de cambiar eso y veraz como vas a ser más feliz , en cuestiones de amores por parte de los cáncer que están solteros serán de amores prohibidos o casados recuerda que la convivencia en el trabajo siempre hace que te ilusiones con tus compañeros pero lo peor que puede hacer tu signo es enredarse con personas comprometidas o casadas.

LEO

Semana de estar con toda la buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida recuerda que tu signo está en una época de transformación de todo las energías y eso te va ayudar a crecer más profesionalmente solo trata de quitarte de encima malas amistades o amores que solo te quieren por interés económico recuerda que debes de poner orden y más carácter a tu vida personal por eso te recomiendo que este día 13 De agosto prendas una veladora de color roja y ponerte una cadena de plata o algo de plata para que reine más tiempo esa buena suerte que ya está contigo , te busca un familiar para invitarte a una fiesta , te llega un dinero por parte de un bono o compensación laboral ,ya no peles con tu pareja recuerda que tu signo siempre dramatiza todas las situaciones , tendrás un mensaje por parte de tu ángel de la guardia que te dice que parte de tu misión en la vida tiene que ver con la comunicación y enseña a los demás y tratar de guiar con tu sabiduría a las personas que lo necesitan , decides cambiarte de casa , te regalan una mascota , trabajas en un proyecto de un negocio propio , recuerda que estás en tu época de verte más joven y mantenerse a dieta , tendrás un golpe con los números 63,20,99

VIRGO

Semana de estar con algo de nostalgia o recordar personas que ya no están en tu vida recuerda que tu signo batalla mucho para poder desprenderse del pasado pero son momentos de empezar a cerrar círculos y avanzar en la vida , tendrás una sorpresa por parte de un trabajo o proyecto laboral nuevo y va ser en estos días , trata de seguir estudiando o poner más atención a la escuela que eso te ayudare en tu futuro , decides vender tu carro o una propiedad para pagar una deuda , te pasaran el chisme o comentario que una expareja que se va casar , sigue con la dieta y ejercicio que eso te ayuda a mantenerte más sano y con fuerza para tu trabajo , te buscan unos amigos para invitarte de viaje en estos días o irse de vacaciones , este 13 De agosto te recomiendo prender una veladora de color blanca y ponerte mucho perfume para las buenas energías estén alrededor de ti con más fuerza , a los virgo que están casados tendrán algunas dificultades con su pareja o sienten que ya el amor se acabó trata de platicarlo más y arreglarlo de la mejor manera , te llega un dinero por parte de un negocio o horas extras, tu ángel de la guardia te dice que esta semana debes estar preparados para cambios de 360 grados o sea radicales y que debes actuar a las consecuencias de los problemas que se presenten , tendrás un golpe de suerte con los números 00,23,14

LIBRA

Semana de estar un poco preocupado por los pagos o pendientes económicos sientes que no te rinde el dinero y por más que trabajes recuerda que tienes muchas envidias alrededor tuyo tu signo es por que siempre se van ver que tiene dinero o poder por eso las envidias te rodena casi siempre por eso te recomiendo este día 13 de agosto prender una veladora de color azul y te pongas un listón amarrillo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho y al día siguiente córtalo y lo quemas y eso te va ayudar a progresar en tu vida económica , Tu Ángel de la Guardia te dice que debes escuchar tus sentimientos y no poner una coraza contra el amor que es momento de volverse enamorar que no todos las personas son como tus ex parejas, y tendrás ayuda divina que pidas que se te dará lo que necesites , te vas de viaje o decides cambiarte de cuidad para buscar una nuevo rumbo de vida , te llega un dinero por parte de un préstamo de un familiar , ten cuidado con problemas de salud recuerda que estas en el momento de mantenerte sano en todos los sentidos , tendrás suerte en cuestiones amorosas con los signos de escorpión , capricornio y piscis que van ser muy compatibles contigo , te regalan una mascota , sabrás de una nacimiento de un bebe en la familia , buscas volver hacer maestría o tomar cursos , tendrás un golpe de suerte con los números 55,67,80

ESCORPION

Semana de estar analizando un cambio radical en tu forma de ser recuerda dejar a un lado eso que te caracteriza mucho el ser posesivo e impulsivo con todas las personas que te rodean recuerda que es el momento de aprender a ser más tolerante y dar el espacio a cada quien de hacer su vida más en cuestiones de tu pareja , EL 13 de Agosto serán determinante para tu proyecto laboral o te llegan una propuesta muy buena por parte de personas de otro país recuerda no platicarlo a nadie para que se pueda lograr ese gran proyecto laboral que viene para ti , recuerda que la salud es lo más importante para tu vida así trata de hacerte un chequeo y enfocarte en infección de orina o problemas de hormonas , te llega un regalo que no esperabas , te vas de viaje o visitas a unos familiares , trata de no comprar cosas que no vas a utilizar es mejor ahorrar para un futuro , planes unas vacaciones en septiembre con tu pareja , te dice tu Ángel de la Guardia que te llegaran mensajes importantes que compartir con los demás recuerda que una de tus misiones en la vida es ser generoso y siempre ver por la humanidad el servicio social y este es el momento de ponerlo en práctica y ayudar al que más lo necesite , tendrás un golpe de suerte con los números 32,19,70 , trata de pagar tus deudas o dejarlas pendientes , recibes un premio o reconocimiento que no esperabas, recuerda protegerte de las envidias en estos días por eso el día 13 te recomiendo que prendas una veladora de color roja y te pongas mucho perfume para cortar el mal de ojo.

SAGITARIO

13 De agosto este día va a ser muy espacial para ti tendrás sorpresas agradables y las energías positivas van a estar a tu alrededor solo trata de prender una vela de color blanca e invocar a tu Ángel de la guardia y pedirle lo que tanto deseas y veraz como será cumplido, trata de ya no cambiar tan rápido de pareja yo se que tu signo es fuego y eso te hace ser muy coqueto y tener varias parejas a la vez y recuerda que tus signos mas compatibles son Aries , Géminis y Virgo así trata de buscarte parejas así , cuidado con problemas de piel o trata de ir con un medico para que te revise , tus números de la suerte son 32,10,88 y trata de usar mas el color amarrillo o blanco en tu ropa para atraer mas la suerte.

CAPRICORNIO

Semana de estar con cambios muy fuertes en tu vida sobretodo en lo laboral así que trata de analizar bien lo que te vayan a ofrecer de cambios o si vas a buscar otro trabajo este día 13 de agosto te recomiendo que prendas una vela de color azul y le pidas a tu Ángel de la guardia lo que tanto deseas y veraz como será cumplido, en cuestiones amorosas un ex amor te va estar buscando para volver pero recuerda que las personas no cambian solo aprender actuar así trata de ya cerrar ese circulo y avanzar en tu vida personal que te va venir un amor del signo de Aries, cáncer o libra que va ser muy compatible contigo , tus números de la suerte son 32,10,99 y trata de usar mas el color azul o blanco en tu ropa para atraer la buena suerte , a los capricornio que están casados les viene un embarazo sorpresa , te invitan a salir de vieja en estos días , trata de ser mas precavido en las calles por las perdidas o robos , recibes un dinero extra por parte de una venta o comisiones, te busca un amigo para invitarte de padrino a una boda , te regalan una mascota.

ACUARIO

Semana de estar con mucho trabajo y juntas con tus jefes para cambios de puesto o proyectos nuevos que tu serás parte importante en todo desempeño solo trata de cuidarte de las envidias recuerda que tu signo brilla mucho y eso les molesta a tus compañeros por eso te recomiendo que uses algo de oro o plata como anillo o cadena para que pueda alejar el mal de ojo , arrearlas papeles de hacienda o pagos de un crédito , trata de no pelear con tu ex pareja recuerda que hay personas que no pueden separase totalmente de ti y eso hace que te busque pero trata de dialogar y decir le que eso ya no ser y quedar en paz, recibes una invitación para salir de viaje en estos días , cuídate de problemas del estomago o gastritis trata de ir con tu medico , este día 13 de agosto tendrás una revelación divina que te va ayudar a estar mejor en todos los sentidos por eso te recomiendo que prendas un vela de color rojo y pedir lo que tanto deseas a tu Ángel de la guardia y veraz como será cumplido, te proponen un negocio de publicidad o venta de ropa acéptalo que te ir de lo mejor , tus números de la suerte son el 15,44,30 y tu color el blanco , en el amor seguirás conociendo personas muy compatibles con tu signo y eso te hará sentir muy deseado recuerda que el acuario es el infiel del zodíaco por su temperamento tan sexual , compras un regalo para alguien muy especial , le ayudas a tu padre en cuestiones de un negocio.

PISCIS

Semana de estar con nuevos proyectos de trabajo van ser unos días muy positivos en tu vida solo trata de no platicar tanto tus planes para que no te salen tu buena suerte , te llega un dinero extra por parte de un bono o compensación de una venta , recuerda que tu signo es agua y eso te hace ser muy sentimental y que se te haga muy difícil cortar con las relaciones amorosas o olvidar a las personas que fueron algo importante y para eso te recomiendo que prendas una veladora de color blanca y pidas a tu Ángel de la guardia que te ayude en tu vida amorosa y veraz como todo se te va dar mas fácil ,decides cambiarte de casa o irte a vivir u tiempo con tus padres , cuidado con problemas de estomago o trata de no comer tanto y seguir con la dieta , en esta semana va dominar las amistades nuevas en tu vida y un amor del signo de piscis , Aries o cáncer llegara a tu vida para quedarse solo trata de no dramatizar tanto las relaciones personales , este día 13 de agosto va ser uy impórtate para ti se dará el comienzo de un nuevo ciclo laboral y personal que te llenara de muchas satisfacciones , tus números de la suerte son 32,10,08 y trata de usa zapatos o tenis nuevos en estos días para que pises triunfo en todo lo que realices.