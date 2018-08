Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles de hoy 30 de agosto ya están aquí

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día.

¡Descubre que te depara el destino hoy!

ARIES, 30 de agosto:

Horóscopo: Momento positivo para disfrutar de la pareja. En lo laboral, te aguardan sorpresas desagradables pero inevitables. Aprende a no hacer oídos sordos a las recomendaciones de tu pareja. No subestimes el valor de sus consejos. No encontrarás mucha predisposición de tus pares laborales el día de hoy. Necesitarás cargarte al hombro las tareas.

Consejo del día: No permitas que las emociones nublen tu juicio, siempre mantente imparcial. Es la única forma de tomar las decisiones más acertadas.

TAURO, 30 de agosto:

Horóscopo: Te será imposible brillar en tu profesión si no le tienes amor a lo que haces. Busca dentro de ti las respuestas a tus enigmas. Tu tendencia a caer en mentiras y medias verdades en la conquista comenzará a precederte, haciendo las cosas más difíciles. Deberás responder por ciertas responsabilidades que fallaste en cumplir debido a tu inherente inmadurez. Afróntalo.

Consejo del día Que el intenso amor une la pareja sea una forma de felicitación para ti por la forma en la que has sabido manejarte en la relación.

GÉMINIS, 30 de agosto:

Horóscopo: Un amigo se acercará a ti con una propuesta laboral poco común. Estará algo nostálgico y hasta melancólico recordando días pasados. Es un buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Deja de esconder tus sentimientos por temor al ridículo. Te convertirás en un obsesivo del trabajo y tu rendimiento te dará grandes satisfacciones personales y económicas.

Consejo del día: Sensación de confusión y evasión. Si estás en un período de crisis, tienes la oportunidad de aprender de lo que esté sucediendo.

CANCER, 30 de agosto:

Horóscopo: Ciertos momentos tristes han marcado tu vida profundamente y lo continuarán haciendo a menos que tomes una determinación. No confundas amor con acostumbramiento. Eventualmente te darás cuenta de que lo que une a la pareja es el miedo por la soledad. El estrés de un ambiente laboral hostil hace estragos en tu concentración. No dejes que palabras malintencionadas te afecten.

Consejo del día: Deberás aprender de que la vida sigue su curso a pesar de nuestras nostalgias o tristezas. Y como ellas nosotros debemos continuar adelante.

LEO, 30 de agosto:

Horóscopo: Lograrás estar a un paso de poder concluir ciertas tareas que te han llevado largo tiempo. No te apresures para no cometer errores. No pretendas medir tu relación actual con estándares antiguos. Cada pareja es un mundo diferente a descubrir. Considera la posibilidad de iniciar tu propio emprendimiento independiente. Aprovecha el fin de semana para realizar cálculos.

Consejo del día: Piensa detenidamente antes de hablar. Recuerda que somos señores de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. No te dejes llevar.

VIRGO, 30 de agosto:

Horóscopo: Estarás muy susceptible, no te eches atrás. Algunas de tus reacciones pueden dar lugar a un cambio permanente y para bien. Los detalles se hacen oportunos en el romance. El deseo gobierna para propiciar nuevos encuentros y se liberan pasiones. En el ámbito laboral, necesitarás de mucha astucia y paciencia. Evita los juegos de azar, porque la suerte no te acompaña.

Consejo del día: No le exijas a tu organismo más de lo que puede dar, porque un exceso puede llegar a costarte más caro de lo que piensas.

LIBRA, 30 de agosto:

Horóscopo: Recuperarás posiciones y lograrás que tus propuestas sean aceptadas. Se suavizaran las presiones y exigencias laborales. Desde el comienzo de la relación habrá muchas sensaciones. Combinarán el amor con una bella amistad que fortalecerá la unión. Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos. Para eso, pon mucho entusiasmo en tu trabajo.

Consejo del día: Organizarte es la única manera de minimizar los inconvenientes para recuperar el rumbo. Planifica y sé práctico a la hora de tomar decisiones.

ESCORPIO, 30 de agosto:

Horóscopo: Te verás en serios aprietos sentimentales a causa de tu falta de sinceridad. No permitas que todo se derrumbe. Se empiezan a ver las vicisitudes de la convivencia. En una relación real siempre existen asperezas para lijar, sé paciente. Día positivo en lo laboral, ya que tu capital invertido verá buenas alzas y la jornada pasará sin mayores complicaciones.

Consejo del día No puedes estar bien con Dios y con el Diablo, hay que tomar una decisión y apegarse a sus consecuencias. Respeta tus convicciones.

SAGITARIO, 30 de agosto:

Horóscopo: Conocerás nueva gente en la jornada de hoy. No tendrás piel inicialmente, pero tienen potencial para forjar una buena amistad. Un poco de imprevisibilidad siempre viene bien en la pareja. Aprende a jugar ciertos juegos psicológicos en la relación. El silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar.

Consejo del Día Es completamente natural temerle a lo desconocido. Pero no puedes permitir que los miedos gobiernen tu vida o acciones. Confía en tus instintos.

CAPRICORNIO, 30 de agosto:

Horóscopo: Jornada de sentimientos encontrados y confusos para ti. Lo mejor es dilatar ciertas determinaciones hasta más adelante. Los ánimos aun siguen candentes debido a recientes discusiones. Procura no iniciar nuevos pleitos. Deja que las cosas se calmen. Te sentirás profundamente desganado durante la jornada de hoy. Esto traerá aparejado reprimendas por parte de tus superiores.

Consejo del día: Deja de lado los gastos superfluos fruto de las vanidades o deberás experimentar grandes privaciones debido al mal uso de tu capital.

ACUARIO, 30 de agosto:

Horóscopo: Continúan vigentes las mismas tendencias, que seguirán marcando las condiciones del juego y harán que tus asuntos progresen satisfactoriamente. Quien te ama no tiene la obligación de decir a todo que sí. Sé más razonable porque una pareja se conforma con dos personas. Organiza tus proyectos con cuidado y delega responsabilidades sólo en personas conocidas que sean incapaces de traicionarte.

Consejo del día: Desconfía de las comidas muy copiosas, sobre todo a la hora de la cena. La frugalidad te mantendrá en buena forma y saludable.

PISCIS, 30 de agosto:

Horóscopo: Estarás propenso a involucrarte en relaciones totalmente desfavorables para ti. No sigas tus impulsos, mejor escucha tu conciencia. Compromisos de último momento, obligarán a tu pareja a cancelar planes que tenía contigo. Sé más comprensivo. Estarás en el lugar y momento equivocado, y sufrirás la furia de tu superior por causas que no son tu responsabilidad.

Consejo del día: Nunca te has mostrado tal como eres. Esto te ha producido más de una vez frustración y enojo. Siéntete libre de ser tú mismo.