Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles de hoy 14 de septiembre ya están aquí

Descubre que tienen para ti Mhoni Vidente

¡Aquí te dejamos la edición del 13 de septiembre!

ARIES

Horóscopo: Te volverás loco con tu último libro y no pararás hasta terminarlo y contarle a otros el argumento. Es bueno que te des ese placer. La persona que amas tiene amigos muy celosos que se meten y complican las cosas. No pelees y a la larga ganarás su respeto. Los conflictos laborales por el poder tenderán a intensificarse, especialmente si te muestras excesivamente ambicioso.

Consejo del día Aunque no es tu costumbre, te moverás a golpe de impulso. Tendencia a meditar poco antes de actuar.



TAURO

Horóscopo: En medio de estos días conflictivos, aparecerán ofertas y propuestas de progreso que vienen del lado de una mano amiga. Tu autoestima sube y sube, y no es sólo por tus conquistas. El juego de la pasión tiene pocos secretos que desconozcas. Gastos excesivos. Tendrás que manejarte con mucha prudencia a la hora de planear gastos y evaluar ingresos.

Consejo del día Tus amigos más sinceros te invitarán a realizar actividades al aire libre con ellos y sentirás que cada día tu corazón se recarga de nueva vitalidad.



GÉMINIS

Horóscopo: Sientes que tienes algo que demostrar a un familiar viejo. Esa persona, aunque está lejos, sigue siendo fuente de presiones. Hay mucho ímpetu y entusiasmo, especialmente si estás atravesando los momentos felices de una relación reciente. Aprovecha este período. Tu economía atravesará algunos cambios, podrían venir momentos difíciles que, si estás preparado, no te afectarán.

Consejo del día: Una situación profesional aparentemente compleja, de hecho es más sencilla de lo que piensas. Deja que ocurra y las cosas se manifestarán para bien.



CANCER

Horóscopo: Deberás dedicarte con todas las fibras de tu ser si pretendes ajustarte a tus responsabilidades. Deja el pasado detrás. Deberás aprender a dejar de lado ciertas costumbres si pretendes que esta relación formal en la que estas funcione. Día critico para todo tipo de inicio de compromisos, contratos e inversiones. La fortuna estará de tu lado en esta jornada.

Consejo del día: Valora a las personas que te rodean por su capacidad de ser individuales, únicas e irrepetibles. No intentes ser uno más en la vida, destácate.



LEO

Horóscopo: Hoy tendrás una jornada difícil, plagada de inconvenientes y entredichos. Avanza durante el día con pie de plomo. Serás blanco de reproches inverosímiles por parte de tu pareja hoy. Hazle notar tu punto de vista de la mejor manera posible. Recientes actividades sociales han afectado tu ritmo de vida. Te será difícil mantener tu ritmo de trabajo.

Consejo del día: Las palabras son armas muy poderosas y pueden llegar a causar grandes daños a los que amas si no pones un control sobre ellas. Modérate.



VIRGO

Horóscopo: Volverán personas del pasado a tu vida. Aprovecha esta oportunidad de verlos para distenderte un poco de tus rutinas. Atrás han quedado los momentos de encanto y dulzura en la pareja. Afronta con voluntad férrea estos tiempos de crisis. Entenderás lo importante de fijar tus metas de manera ambiciosa. Deberás aprender a tener más confianza en tus habilidades.

Consejo del día: Siempre mantén tu mente abierta al cambio y la renovación. Lo que no se mueve se estanca y deteriora notablemente. Nunca es tarde para aprender.



LIBRA

Horóscopo: Serás testigo de una revelación puesta frente a ti por el destino. No la dejes pasar frente a tus ojos, aférrate a ella. El amor es algo difícil de controlar, te llevará hacia arriba y abajo como una montaña rusa. No pretendas racionalizarlo. Procura mostrarte dispuesto a trabajar y servicial con tus superiores, estas actitudes no pasan desapercibidas.

Consejo del día: Que el fracaso y los errores no te desanimen a continuar buscando alcanzar tus metas. Asimila los golpes, aprende la lección y continua adelanto.



ESCORPIO

Horóscopo: Deberás tomar una determinación durante la jornada de hoy. O dejas de lado tu inmadurez o te enfrentas a una vida de privaciones. Jornada propicia para entablar un dialogo con aquella persona que ha tenido tu atención por un largo tiempo. Preséntate. Te ha resultado imposible cumplir con tu programación en tus actividades laborales debido a imprevistos recientes. Organízate.

Consejo del día Aprende a tomar los consejos como tal, en lugar de estar continuamente a la defensiva. Esto te permitirá mejorar continuamente.



SAGITARIO

Horóscopo: Podrías verte involucrado en una discordia familiar que se ha ido incubando con el tiempo. Trata de mantenerte al margen. Podrás encontrar un buen camino. Los problemas con la pareja tendrán solución mediante una buena comunicación. Si eres independiente, la economía pasará un período difícil. Si dependes de jefes, te darán muchas palabras pero ninguna mejora.

Consejo del Día Presta atención a todo lo que sucede a tu alrededor y sabrás qué dirección tomar. Estarás más relajado y tendrás ventajas con el resto.



CAPRICORNIO

Horóscopo: Día de avances formidables en lo laboral. Te verás inspirado y serás un tren que avasalla los problemas. Hoy te sentirás en perfecta armonía con tu pareja. Al punto que cada uno completará las oraciones del otro. Aprovecha el día. Sé más reservado en los proyectos en los que trabajas. No te arriesgues a que alguien pueda robar tus ideas.

Consejo del día: Se complican las relaciones familiares, un poco de distancia servirá para aflojar las tensiones. Sé prudente y medido con tus comentarios.



ACUARIO

Horóscopo: Te resultará difícil pensar que puedes salir de los problemas de la noche a la mañana. No desesperes, porque alguien vendrá en tu auxilio. Buen momento en la pareja. La belleza del instante y la armonía del encuentro están más unidas que nunca. Una serie de engaños a los que has estado expuesto quedará al descubierto. Será un buen momento para saltar de puesto.

Consejo del día: Conduce con cuidado y no entres en discusiones ni pleitos. Tu estado físico y mental no puede aguantar tanta presión.

PISCIS

Horóscopo: Tendencia a tomar la decisión equivocada y a lamentarlo luego. Procura, antes de comprometerte, aplazar esa decisión. Los solitarios del signo harán una vida social más que activa y encontrarán mucha gente dispuesta a compartir buenos momentos. Tendrás nuevas propuestas profesionales, que te pueden significar una oportunidad de mejora y consolidación económica.

Consejo del día: No asumas actitudes que luego puedes llegar a lamentar. Siempre conviene aclarar las cuestiones y no quedarse con la duda.