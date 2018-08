Mhoni Vidente y los horóscopos del fin de semana

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana.

ARIES:

31 De agosto día de renovación por completo recuerda que debes ser el mejor en todo lo que realices porque eres el líder y siempre van a tomar tu ejemplo , haces unos pagos atrasados de trajeta de crédito , trata de no confiarte demasiado de un amor que quiere que vuelvas trata de irte con clama recuerda que si ya te la hizo te la va volver hacer, vas a una entrevista para un trabajo nuevo y te va ir de lo mejor recuerda que estas en esa etapa de tu vida de ya no conformarte con lo que tienes y empezar a ambicionar más logros hazlo que se te va dar, ten cuidado con problemas de espalda o trata de no cargar cosas pesadas , eres muy bueno para las fiestas y en este sábado vas a tener varias así comparte ropa para que te veas encantador, tu papi te pide ayuda este domingo para vender una carro o arreglarlo , te llega la invitación de salir de viaje con tu pareja,tus números de la suerte son 31,20,77, te regalan una mascota, te viene una sorpresa amorosa por parte de alguien del signo de fuego.

TAURO:

Fin de semana de estar pensando en cómo hacer más dinero y estar mejor económicamente recuerda que lo tuyo son las ventas y en este momento de tu vida ya necesitas poner un negocio recuerda que si no tienes todo el capital tu ponlo con lo que tengas lo más importante es empezarlo, te busca un amor del signo de aire para hablarte de tener una relación más formal pero para avanzar en tu vida amorosa trata de dejar ese amor del pasado que te hizo mucho daño y estar en paz, te compras ropa deportiva para seguir con el ejercicio, ten cuidado con los vecinos uno de ellos te tienes mala fe ya no seas tan confiado, te invitan a salir de viaje este domingo y te va ir de lo mejor, tus números de la suerte son 31,28,07.

GÉMINIS:

31 De agosto día de estar muy alegre y con muy buenas energías a tu alrededor recuerda que tu signo lo domina por completo El mes de septiembre y tus energías se hacen muy fuertes, te llega un amor de fuera que estarás muy feliz recuerda que siempre necesitas de una pareja para lograr sus objetivos en la vida, ten cuidado con problemas de presión alta o trata de no tomar mucho alcohol en este fin de semana, te compras ropa y un perfume va ser un fin de semana de mucho paseo con tu pareja o amigos, te buscan para invitarte aun negocio los fines de semana tu hazlo te va ir de lo mejor, yo sé que a veces es imposible controlar los sentimientos de los demás así no te empeñes en cambiar a las personas tu da tu opinión nada más, tendrás un golpe de suerte con el número 00,43,17 trata de vestirte de colores claros para tengas más suerte.

CANCER:

Fin de semana de salir de viaje o visitar a tus parientes recuerda que siempre necesitas de la familia para tener más fuerza espiritual , en este día viernes te vendrá un dinero extra por parte de unas comisiones ,trata de seguir estudiando o tomar un curso de nutrición o poner un spa que eso te va gustar mucho y aparte vas ganar buen dinero, trata de no cometer los mismos errores con tu pareja actual recuerda que el amor se debe disfrutar y tener confianza, un amigo del signo de sagitario o acuario te va buscar para invitarte de viaje ,cuidado con los dolores de intestino trata de no comer mucho en la calle, tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 02,11,87 , recuerda que este fin de semana debes de mover los muebles de lugar y cambiar los espejos de sitio para que entre a tu vida más abundancia .

LEO:

31 De agosto día de estar revisando todo lo que hiciste todo el mes o en cierre de administración recuerda que tu signo es el mas trabajador y cumplido , te invitan a salir de viaje o te vas con tu pareja de paseo recuerda que tu signo siempre necesita convivir más con su pareja para sentirse más fuerte emocionalmente y más seguro recuerda que los leo son celosos por naturaleza, tendrás a compras varias cosas para tu casa o decides pintarla ,recuerda que tu signo es muy preocupó y nervioso y eso a veces hace que te alteres mucho con tus seres queridos aprende a dominarte un poco más , van ser un fin de semana de muchas fiestas y estar conociendo personas nuevas en tu vida que te van caer muy bien, te regalan un perfume o te compras ropa, ten cuidado con los chismes en el trabajo trata de ya no comentar nada de tú vida privada, tendrás un golpe de suerte con los números 05,66,71, un amor del signo de Aries o Piscis se compromete contigo y va ser tu pareja formal.

VIRGO:

Fin de semana de mucho festejo y reuniones con todos recuerda que tu signo es más sociable y que le encantan juntar a sus seres queridos y ahora más con el mejor pretexto de tu cumpleaños recibes muchas sorpresas y regalos que no esperabas solo recuerda controlar el alcohol o trata de no comer mucho para que no tengas problemas digestivos al día siguiente, el viernes tendrás una junta en tu trabajo para un cambio inmediato de puesto o desempeño laboral que te va dar muy buen ingreso económico, te invitan a una día de campo en este fin de semana recuerda que tú necesitas el contacto con la naturaleza para sentirte libre , trata de este día domingo estar en paz contigo mismo y meditar un poco para que las buenas energías te lleguen con más fuerza, en cuestiones del amor trata de no estar hablando de celos recuerda que en el amor hay que disfrutarlo y vivirlo, arreglas papeles de permiso de migración, haces un revista o te invitan a un diseño de publicidad, tendrás un golpe de suerte el día 31 de agosto con los números 03,22,81.

LIBRA:

31 De agosto día de estar renovándote por completo recuerda que estás en tu mejor etapa de tu vida y más saludable porque comienza septiembre y eso alimenta tu buenas energías así que así sigue con el ejercicio para que en este mes te sientas de lo mejor, trata de cuidarte de los robos o perdidas recuerda que tu signo es muy confiado , te busca tu jefe o coordinador para pedirte una opinión sobre un proyecto nuevo recuerda que sigue haciendo méritos laboral que ya te van a subir de puesto, trata de cuidarte de problemas con tu familia no comentes nada si no te lo piden deja un lado los chismes, te busca un amor nuevo del signo de fuego que te hará vivir un fin de semana muy apasionado, tendrás un golpe de suerte el día domingo con tu signo y los números 04,33,81 trata de vestirte de colores fuertes para multiplicar tu buena energía.

ESCORPION:

Fin de semana de entender que lo que te sucede es porque te conviene y no hacer corajes contigo mismo así que tu tranquilo que ya las energías positivas se están acomodando para bien tuyo , fin de semana de hacer arreglos a tu casa o decides pintarla recuerda que tu signo le encanta vivir bien y en limpio, recuerdas mucho un amor del signo de Aries o Tauro que te dejo muy marcado en tu vida trata de ya cerrar ese círculo y avanzar con tu nueva pareja que si te quiere, te viene un trabajo extra este fin de semana tu tómalo que un dinero extra te ayudar a estar mejor económicamente, té llega un regalo que no esperabas y será de alguien que te quiere mucho, trata de arreglar bien papeles de créditos o pagos , tendrás un golpe de suerte va ser el día 31 de agosto en ese día trata de prender una vela blanca para que te vaya de lo mejor , tus números de la suerte son 23,10,77.

SAGITARIO:

31 De agosto día de estar analizando la posibilidad de un cambio de trabajo o de casa recuerda que tu signo cuando se siente agobiado en el amor le da por irse lejos o cambiarse pero tu trata de calmarte que todo se va componer en estos días y vas estar otra vez hablando de amor con tu pareja, te invitan a irte de viaje con tus amigos a una playa hazlo eso te va ayudar a renovar energías, te llega un dinero extra o un regalo que no esperabas, sabrás de una hospitalización de un familiar , y un hermana va ser madre eso te va dar mucho gusto, cambias tu celular por uno más reciente, tendrás un golpe de suerte con los números 03,22,17, trata de no dejar la dieta ,pon atención a los sueños que te vendrá un mensaje de un ser querido que ya está con Dios.

CAPRICORNIO:

Fin de semana de estar planeando un cambio de actitud en tu persona para estar mas positivo haces pagos de colegiaturas o tarjeta de crédito trata de administrarte mas en tu economía un amor regresa a tu vida mas fuerte que antes , ten cuidado con los chismes en tu vida recuerda que tu signo es muy propenso a eso a que le tengan envidia y mala fe así trata de siempre mantenerte atento quien es realmente tu amigo, viernes de mucho trabajo y cierre de mes en lo administrativo, tomas un curso de comunicación o hablar en público que eso te va ayudar mucho en tu futuro, recuerda que tu signo es uno de los más fieles pero a veces tu temperamento sexual te hace caer preso de otro amores, tendrás una fiesta sábado que te vas a divertir mucho solo cuídate de las caídas o golpes, tendrás un golpe de suerte con los números 04,33,71.

ACUARIO:

Eres un conquistador y eso hace que siempre tengas amores nuevos en tu vida pero ya trata de tener una pareja formal y vivir un poco más tranquilo , haces unos pagos de u crédito, cuidado con problemas de gastritis o intestino trata de ir con tu medico, te buscan para invitarte a una fiesta tu ve te vas a divertir de lo mejor , trata de estudiar más para que pases todos tus exámenes y estés tranquilo en este curso de estudios , ya no comas tanto y deja a un a lado los nervios recuerda que necesitas mantenerte siempre sano y verse de lo mejor , tendrás un golpe de suerte el día 31 de agosto con los números 06,11,83 y trata que ese día ponerte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos para que te sirva de protección, ten cuidado con un expareja quiere hacerte daño por despecho así cuídate de sus malas intenciones recuerda que nunca se promete lo que no se va cumplir.

PISCIS:

Fin de semana de estar con mucha suerte en cuestiones de juegos de azar o lotería recuerda que siempre los días 31 de cada mes te va venir un dinero extra amigo de así trata de jugar los números 01,37,23 y veras como te viene un dinero que no esperabas, a veces te desesperas porque no te llega el amor o la persona indicada en tu vida tu calma que ya en este fin de semana va venir un amor del signo de Tierra que te hará sentir de lo mejor, cuídate de dolores de cabeza o trata de dormir más recuerda dejar a un lado el celular , fin de semana de muchas fiesta con los amigos , te compras un boleto de avión para el mes de septiembre irte de vacaciones con tus amigos, te compras ropa y un perfume recuerda que tu signo le encanta siempre oler de lo mejor.